Credit Immobilier et Hôtelier Societe Anonyme : Résultats financiers au 30 septembre 2022

Indicateurs trimestriels au 30 Septembre 2022 Sous la Présidence de M. Lotfi SEKKAT, le Conseil d'Administration de CIH BANK s'est réuni le Mercredi 16 Novembre 2022 pour examiner l'activité et les résultats sociaux et consolidés au 30 Septembre 2022, ainsi que les divers points inscrits à son ordre du jour. Indicateurs d'activité et de rentabilité PNB Social (en MDH) Période 1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre Cumulé 2022 689,7 674,0 643,0 2 006,7 2021 656,0 607,5 587,7 1 851,2 Le PNB social au titre du troisième trimestre 2022 s'établit à 643,0 MDH, en progression de 9.4% par rapport à la même période de l'année précédente. Le PNB cumulé au 30 Septembre 2022 est de 2 006,7 MDH, en amélioration de 8.4% par rapport au 30 Septembre 2021. PNB Consolidé (en MDH) Période 1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre Cumulé 2022 812,3 812,0 885,4 2 509,7 2021 714,0 786,6 765,8 2 266,3 Le PNB consolidé cumulé au 30 Septembre 2022 ressort à 2 509,7 MDH, en progression de 10.7 % par rapport à la même période de l'année précédente suite notamment à l'amélioration de l'activité bancaire. Indicateurs bilanciels En MMDH Social Consolidé Chiffres cumulés à fin T3 2022 Sep- 22 Déc- 21 Sep- 22 Déc- 21 Total Bilan 93,7 91,4 112,0 106,4 Total Dépôts clientèle 57,9 57,3 64,0 63,0 Total Crédits Clientèle 65,1 60,9 81,0 74,4 Sur base sociale Le total bilan s'établit à 93,7 milliards de dirhams à fin Septembre 2022, en progression de 2.5 % par rapport à fin décembre 2021. En amélioration de 1.1% par rapport à fin 2021, les dépôts clientèle s'établissent à 57,9 milliards de dirhams tirée par la progression de l'encours des comptes chèques et des comptes sur carnets. Les crédits clientèle ressortent à 65,1 milliards de dirhams au terme du 3éme trimestre 2022, en hausse de 6.9% par rapport à fin 2021. Sur base consolidée Le total bilan ressort à 112,0 milliards de dirhams au terme du 3éme trimestre 2022, en évolution de 5.3% par rapport à fin décembre 2021. Les dépôts clientèle s'établissent à 64,0 milliards de dirhams à fin Septembre 2022, en croissance de 1.7% par rapport à fin 2021.Les crédits clientèle sont de 81,0 milliards de dirhams à fin Septembre 2022, en hausse de 8.8% par rapport à fin 2021. Décision du Conseil A l'issue de la présentation des résultats trimestriels et après avoir entendu les rapports des Comités d'Audit et des Risques ainsi que les rapports des Commissaires aux Comptes, le Conseil d'Administration a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 30 Septembre 2022. Le Conseil d'Administration décide de nommer Mme Myriam TAZI, en qualité d'Administratrice Indépendante pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2027. Mme Myriam TAZI, présente au Conseil, déclare accepter sa nomination en qualité d'Administratrice Indépendante et remercie le Conseil pour sa confiance. Le Conseil d'Administration décide, en conséquence, de soumettre cette nomination à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. COMPTES CONSOLIDES AU 30/09/2022 BILAN CONSOLIDE BILAN CONSOLIDE (en milliers MAD) ACTIF IFRS 2022.Sept 2021.Déc Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, CCP 2.873.141 3.462.289 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 8.136.878 9.306.900 Actifs financiers détenus à des fins de transaction 5.977.145 8.459.573 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 2.159.733 847.326 Instruments dérivés de couverture - - Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 878.139 841.281 Instruments de dette à la JV par capitaux propres recyclables 110.852 258.441 Instruments de KP à la JV par capitaux propres non recyclables 767.288 582.840 Titres au coût amorti 9.186.745 4.887.459 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au 2.120.299 6.186.532 coût amorti Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 80.954.901 74.406.732 Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux - - Placements des activités d'assurance - - Actifs d'impôt exigible 330.020 329.849 Actifs d'impôt différé 444.046 486.153 Comptes de régularisation et autres actifs 2.391.209 2.366.447 Actifs non courants destinés à être cédés - - Participations dans les entreprises mise en équivalence 14.600 3.750 Immeubles de placement (a) 1.720.494 1.069.706 Immobilisations corporelles 2.175.033 2.274.677 Immobilisations incorporelles 517.890 496.054 Ecart d'acquisition 299.428 299.428 TOTAL ACTIF 112.042.822 106.417.254 Au 01/01/2022, CIH BANK a procédé à un changement de méthode de traitement des immeubles de placement sous la norme IAS 40, en appliquant « la méthode à la juste valeur » au lieu de « la méthode coût amorti », les impacts ont été constatés en réserves consolidées. PASSIF IFRS 2022.Sept 2021.Déc Banques centrales, trésor public, service des chèques postaux - - Passifs financiers à la juste valeur par résultat - - Passifs financiers détenus à des fins de transactions - - Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option - - Instruments dérivés de couverture - - Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 18.244.422 16.119.633 Dettes envers la clientèle 64.028.282 62.953.110 Titres de créance émis 11.619.194 11.430.017 Ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux - - Passifs d'impôt exigible 355.611 398.358 Passifs d'impôts différés 591.609 373.733 Compte de régularisation et autres passifs 5.614.910 4.871.195 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés - - Provisions techniques des contrats d'assurance - - Provisions pour risques et charges 751.368 733.214 Subventions et Fonds assimilés - - Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie 4.518.467 3.691.298 Capitaux propres 6.318.960 5.846.695 Capital et réserves liées 2.832.474 2.832.474 Réserves consolidées 2.677.712 2.283.071 Réserves consolidées - Part du groupe 2.182.837 1.787.794 Réserves consolidées - Part des minoritaires 494.875 495.277 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 225.346 109.144 Gainsetpertescomptabilisésdirectementencapitauxpropres-Partdugroupe 225.346 109.144 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres - Part des - - minoritaires Résultat net de l'exercice 583.428 622.007 Résultat net de l'exercice - Part du groupe 549.223 603.036 Résultat net de l'exercice - Part des minoritaires 34.205 18.971 TOTAL PASSIF 112.042.822 106.417.254 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES IFRS CONSOLIDES 2022.Sept 2021.Sept Intérêts, rémunérations et produits assimilés 2.873.646 2.585.658 Intérêts, rémunérations et charges assimilés -978.574 -900.042 MARGE D'INTERETS 1.895.073 1.685.616 Commissions (produits) 402.078 328.931 Commissions (charges) -185.828 -105.267 MARGE SUR COMMISSIONS 216.249 223.664 Gains ou pertes nets résultants des couvertures de position nette - - Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur 465.158 298.832 par résultat Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction 35.866 96.843 Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par 429.291 201.989 résultat Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur -225.801 8.539 par capitaux propres Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en -258.078 5.621 capitaux propres recyclables Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés 32.278 2.918 en capitaux propres non recyclables(dividendes) Gains ou pertes nets des instruments financiers disponibles à la - - vente Gains ou pertes nets résultants de la décomptabilisation d'actifs - - financiers au coût amorti Gains ou pertes nets résultants du reclassement d'actifs financiers - - au coût amorti en actifs financiers à la JVR Gains ou pertes nets résultants du reclassement d'actifs financiers à - - la JV par KP en actifs financiers à la JVR Produits nets des activités d'assurance - - Produits des autres activités 377.564 304.903 Charges des autres activités -218.543 -255.206 PRODUIT NET BANCAIRE 2.509.699 2.266.348 Charges générales d'exploitation -1.210.233 -1.188.911 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des -156.415 -127.039 immobilisations incorporelles et corporelles RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1.143.051 950.399 Coût du risque de crédit -278.684 -320.282 RESULTAT D'EXPLOITATION 864.367 630.117 Quote-part du résultat net des entreprises associées et des 10.836 -613 coentreprises mises en équivalence Gains ou pertes nets sur autres actifs 66.791 59.945 Variations de valeurs des écarts d'acquisition - - RESULTAT AVANT IMPOTS 941.994 689.448 Impôts sur les bénéfices -358.567 -288.621 Résultat net des d'impôts des activités arrêtées ou en cours de - - cession RESULTAT NET 583.428 400.827 Résultats Minoritaires 34.205 21.078 RESULTAT NET PART DU GROUPE 549.223 379.750 RÉSULTAT PAR ACTION (EN DIRHAM) 19 13 RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION (EN DIRHAM) 1 1 MAZARS AUDIT ET CONSEIL 101 boulevard Abdelmoumen 7 Boulevard Driss Slaoui Casablanca Maroc Casablanca Maroc GROUPE CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER (CIH) ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE CONSOLIDEE AU 30 SEPTEMBRE 2022 Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire du Crédit Immobilier et Hôtelier et ses filiales (Groupe Crédit Immobilier et Hôtelier) comprenant le bilan consolidé et l'état du résultat global, relatifs à la période du 1er janvier au 30 septembre 2022. Cette situation intermédiaire fait ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant KMAD 6 318 960, dont un bénéfice net de KMAD 583 428. Elle a été établie dans un contexte évolutif de crise sanitaire de l'épidémie de Covid19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la Profession au Maroc. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire des états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la banque et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Groupe Crédit Immobilier et Hôtelier arrêtés au 30 septembre 2022, conformément aux normes comptables internationales (IAS/IFRS). Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement de méthode comptable d'évaluation des immeubles de placement, mentionné dans la note [a] relative au bilan consolidé. Casablanca, le 17 novembre 2022 Les commissaires aux comptes MAZARS AUDIT ET CONSEIL FIDAROC GRANT THORNTON Taha FERDAOUS Ghali GUESSOUS Associé Associé COMPTES SOCIAUX AU 30/09/2022 BILAN SOCIAL BILAN SOCIAL (en milliers MAD) Libellé 2022.Sept 2021.Déc Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des 1.826.633 2.881.632 chèques postaux Créances sur les établissements de crédit et assimilés 2.709.252 6.806.938 - A vue 901.795 1.493.251 - A terme 1.807.456 5.313.687 Créances sur la clientèle 63.488.142 59.480.217 - Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la 16.499.818 12.669.970 consommation - Crédits et financements participatifs à l'équipement 8.008.867 9.246.910 - Crédits et financements participatifs immobiliers 29.383.843 26.336.926 - Autres crédits et financements participatifs 9.595.613 11.226.411 Créances acquises par affacturage 1.594.819 1.428.318 Titres de transaction et de placement 8.088.442 8.867.901 - Bons du Trésor et valeurs assimilées 5.509.501 7.634.420 - Autres titres de créance 674.406 547.199 - Titres de propriété 1.904.535 686.282 - Certificats de Sukuks - - Autres actifs 2.553.934 2.689.972 Titres d'investissement 9.186.745 4.887.459 - Bons du Trésor et valeurs assimilées 5.279.383 2.617.911 - Autres titres de créance 3.907.363 2.269.547 - Certificats de Sukuks - - Titres de participation et emplois assimilés 2.250.855 2.504.686 - Participation dans les entreprises liées 1.815.621 2.069.453 - Autres titres de participation et emplois assimilés 435.234 435.233 - Titres de Moudaraba et Moucharaka - - Créances subordonnées - - Dépôts d'investissement et Wakala Bil Istithmar placés 549.304 442.232 Immobilisations données en crédit-bail et en location - - Immobilisations données en Ijara - - Immobilisations incorporelles 194.152 161.150 Libellé 2022.Sept 2021.Déc Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux - - Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 14.805.655 13.754.288 - A vue 1.060.819 1.065.829 - A terme 13.744.836 12.688.458 Dépôts de la clientèle 57.931.483 57.273.553 - Comptes à vue créditeurs 35.857.864 34.848.581 - Comptes d'épargne 9.049.945 8.208.592 - Dépôts à terme 11.883.973 12.761.816 - Autres comptes créditeurs 1.139.701 1.454.565 Dettes envers la clientèle sur produits participatifs - - Titres de créance émis 7.273.962 7.582.898 - Titres de créance négociables 7.231.839 6.414.906 - Emprunts obligataires - 1.027.515 - Autres titres de créance émis 42.123 140.477 Autres passifs 2.705.663 2.579.494 Provisions pour risques et charges 1.384.508 1.419.055 Provisions réglementées - - Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie - - Dettes subordonnées 4.383.996 3.560.337 Dépôts d'investissement et Wakala Bil Istithmar reçus - - Ecarts de réévaluation - - Réserves et primes liées au capital 1.393.602 1.379.102 Capital 2.832.474 2.832.474 - Actionnaires. Capital non versé (-) - - Report à nouveau (+/-) 620.505 564.993 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) - - Résultat net de l'exercice (+/-) 363.199 466.559 Total du passif 93.695.045 91.412.752 Immobilisations corporelles 1.252.767 1.262.248 Total de l'Actif 93.695.045 91.412.752 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES Libellé 2022.Sept 2021.Sept PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 3.412.651 3.014.564 Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les 65.212 64.061 établissements de crédit Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 2.126.567 1.956.577 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 112.112 89.505 Produits sur titres de propriété (1) et certificats de Sukuks 175.790 110.366 Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka - - Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location - - Produits sur immobilisations données en Ijara - - Commissions sur prestations de service 286.270 243.627 Autres produits bancaires 646.699 550.428 Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus - - CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 1.405.946 1.163.413 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les 158.950 113.162 établissements de crédit Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 469.898 473.442 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 154.422 159.729 Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka - - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location - - HORS BILAN Libellé ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie d'ordre de la clientèle Titres achetés à réméré Autres titres à livrer ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus d'établissements de crédi et assimilés Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir 2022.Sept 2021.Déc 15.095.154 11.670.339 137.815 110.111 9.294.232 8.009.592 4.732 1.670.534 5.658.375 1.880.101 - - - - 14.127.094 16.411.512 - - - - 14.127.094 16.411.512 - - - - - - Charges sur immobilisations données en Ijara - - Autres charges bancaires 622.676 417.080 Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus - - PRODUIT NET BANCAIRE 2.006.705 1.851.151 Produits d'exploitation non bancaire 18.539 13.183 Charges d'exploitation non bancaire 1.366 17.601 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 1.084.884 1.036.558 Charges de personnel 474.611 463.696 Impôts et taxes 28.629 20.820 Charges externes 457.231 448.352 Autres charges générales d'exploitation 17.947 19.864 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 106.465 83.827 incorporelles et corporelles DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES 661.327 810.905 IRRECOUVRABLES Dotations aux provisions pour créances et engagements par 224.238 265.464 signature en souffrance Pertes sur créances irrécouvrables 4.418 148.880 Autres dotations aux provisions 432.671 396.561 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES 350.033 574.326 AMORTIES Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en 117.425 259.482 souffrance Récupérations sur créances amorties 18.163 8.261 Autres reprises de provisions 214.444 306.583 RESULTAT COURANT 627.700 573.595 Produits non courants 0 0 Charges non courantes 30.985 37.767 RESULTAT AVANT IMPOTS 596.715 535.828 Impôts sur les résultats 233.517 192.048 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 363.199 343.780 MAZARS AUDIT ET CONSEIL 101 boulevard Abdelmoumen 7 Boulevard Driss Slaoui Casablanca Maroc Casablanca Maroc CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER (CIH) ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 30 SEPTEMBRE 2022 En application des dispositions du Dahir n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) comprenant le bilan et le compte de produits et charges, relatifs à la période du 1er janvier au 30 septembre 2022. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant KMAD 9 593 775 dont un bénéfice net de KMAD 363 199 relève de la responsabilité des organes de gestion de la banque. Elle a été arrêtée par le Conseil d'Administration le 16 novembre 2022, dans un contexte évolutif de crise sanitaire de l'épidémie de Covid19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la Profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. 