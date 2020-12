Credit Suisse : Oddo reste 'neutre', ajuste sa cible

Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Credit Suisse, mais ajuste son objectif de cours de 12 à 12,3 francs suisses (+3%), en ligne avec sa prévision de bénéfice par action 2022 (+5%) pour l'établissement bancaire helvétique.



'Sur cette base, le titre Credit Suisse afficherait un potentiel de revalorisation d'environ 12%, comparable à la médiane des valeurs de notre couverture', précise néanmoins l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études note que son objectif de cours reste inférieur d'environ 8% à celui du consensus, un écart qui selon lui 'reflète les déceptions récentes et les incertitudes sur les revenus à moyen terme'.



