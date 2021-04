Credit Suisse : Oddo abaisse son objectif de cours

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Credit Suisse, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 12,3 à 10,2 francs suisses, au vu d'un 'accident sur le prime brokerage bien intégré, mais de fondamentaux incertains'.



'Les impacts directs et indirects des pertes de trading sur le prime brokerage et des autres difficultés récentes nous semblent avoir été plutôt bien pris en compte par le marché', estime l'analyste en charge du dossier.



'La baisse de notre objectif de cours valide la correction de marché en intégrant également ces impacts. Avec un objectif proche du dernier cours, le potentiel du titre Credit Suisse correspond au potentiel médian des valeurs bancaires que nous couvrons', poursuit-il.



