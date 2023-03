Analyse - La panique bancaire fait ressurgir le spectre de 2008, mais pourrait entraîner des changements durables

En l'espace d'une semaine, deux banques américaines se sont effondrées, Credit Suisse Group AG a eu besoin d'une bouée de sauvetage de la part des Suisses et les plus grandes banques américaines ont accepté de déposer 30 milliards de dollars dans une autre entreprise en difficulté, First Republic Bank, pour tenter de rétablir la confiance.

Rappelant les transactions frénétiques du week-end pour sauver les banques lors de la crise financière de 2008, les turbulences ont incité la Réserve fédérale américaine, le Trésor américain et le secteur privé à prendre des mesures monumentales. Comme en 2008, la panique initiale ne semble pas avoir été étouffée.

"Après les actions de la FDIC, de la Fed et du Trésor (dimanche dernier), il est insensé que les gens s'inquiètent encore pour leurs banques", a déclaré Randal Quarles, l'ancien haut responsable de la réglementation bancaire à la Réserve fédérale. Il doit maintenant faire face à de nouvelles critiques concernant son programme à la Fed, où il a supervisé les efforts visant à réduire les réglementations sur les banques régionales.

"Dans un monde plus ancien, les choses se seraient déjà calmées", a déclaré M. Quarles.

L'effondrement de la Silicon Valley Bank, qui détenait un grand nombre de dépôts non assurés au-delà de la limite garantie par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de 250 000 dollars, a ébranlé la confiance et incité les clients à retirer leur argent. Les clients des banques américaines ont inondé de dépôts les géants bancaires, notamment JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp et Citigroup Inc. Cette situation a entraîné une crise de confiance et une forte dépréciation des petites banques.

"Nous faisons beaucoup de planification d'urgence", a déclaré Stephen Steinour, directeur général de Huntington Bancshares Inc, un créancier basé à Columbus, dans l'Ohio. "Nous avons commencé à élaborer des scénarios de simulation et nous avons consulté nos manuels d'instructions.

Alors que les banques sont aux prises avec des chocs à court terme, elles évaluent également le long terme.

Les événements rapides et dramatiques ont fondamentalement changé la donne pour les banques. Aujourd'hui, les grandes banques risquent de grossir, les plus petites de s'efforcer de suivre le mouvement et les créanciers régionaux de fermer leurs portes. Dans le même temps, les régulateurs américains chercheront à renforcer la surveillance des entreprises de taille moyenne qui subissent le plus gros du stress.

Les banques régionales américaines devraient payer des taux plus élevés aux déposants pour les empêcher de se tourner vers des créanciers plus importants, ce qui leur laisserait des coûts de financement plus élevés.

"Les gens déplacent leur argent, toutes ces banques auront un aspect fondamentalement différent dans trois ou six mois", a déclaré Keith Noreika, vice-président de Patomak Global Partners et ancien contrôleur républicain de la monnaie.

L'ANNÉE 2008 SE RÉPÈTE-T-ELLE ?

La crise actuelle peut sembler effroyablement familière à ceux qui ont connu 2008, lorsque les régulateurs et les banquiers se sont réunis à huis clos pendant des jours pour trouver des solutions. Le coup de pouce de 30 milliards de dollars accordé jeudi à First Republic par les banques a également rappelé la tentative de sauvetage de Long-Term Capital Management menée par l'industrie en 1998, lorsque les régulateurs ont négocié un accord pour que les géants de l'industrie injectent des milliards de dollars dans le fonds spéculatif en difficulté.

Cette nouvelle panique présente des différences.

"Pour quiconque a vécu la crise financière mondiale, la semaine écoulée a un air de déjà-vu", écrit Josh Lipsky, directeur principal du GeoEconomics Center de l'Atlantic Council et ancien conseiller du FMI, dans un billet de blog. "Si vous regardez au-delà de la surface, il est clair que 2023 n'a pas grand-chose à voir avec 2008.

En 2008, les régulateurs ont dû faire face à des milliards de dollars de prêts hypothécaires toxiques et de produits dérivés complexes dans les livres de comptes des banques. En temps utile, le problème est moins complexe, car les avoirs sont des bons du Trésor américain, écrit M. Lipsky.

Et en temps utile, le secteur est fondamentalement sain.

Alors que le Congrès et les régulateurs ont réduit les garanties pour les banques régionales au fil des ans, les normes sont plus strictes pour les plus grandes banques mondiales, grâce à un ensemble de nouvelles restrictions imposées par Washington dans le cadre de la loi de réforme financière Dodd-Frank de 2010.

Cette stabilité s'est manifestée jeudi, lorsque les plus grandes entreprises ont accepté de placer des milliards de dépôts auprès de First Republic, pariant ainsi sur le fait que l'entreprise resterait à flot. Malgré cela, l'entreprise reste sous pression, le cours de son action ayant chuté de 33 % le lendemain de l'injection de capitaux.

"Les banques sont en fait en meilleure santé qu'avant la crise de 2008 parce qu'elles n'ont pas été autorisées à faire pratiquement n'importe quoi en termes de prise de risques de crédit sous-jacents dans leurs actifs", a déclaré Dan Zwirn, PDG d'Arena Investors à New York.

Aujourd'hui, les banquiers et les régulateurs sont confrontés à une série de défis inattendus. Les dépôts, longtemps considérés comme une source fiable de liquidités pour les banques, sont désormais remis en question.

Et ceux qui ont assisté à l'effondrement rapide de SVB se demandent quel rôle les médias sociaux, aujourd'hui omniprésents alors qu'ils n'étaient qu'une niche en 2008, ont pu jouer pour inciter les gens à retirer leur argent.

"42 milliards de dollars en un jour", a déclaré un haut responsable du secteur qui a refusé d'être nommé, en faisant référence à la fuite massive des dépôts que la Silicon Valley Bank a connue avant sa faillite. "C'est tout simplement insensé.

L'OPTIQUE RÉGLEMENTAIRE

La dernière crise a transformé le secteur bancaire : de grandes entreprises ont fait faillite ou ont été rachetées par d'autres et la loi Dodd-Frank a été promulguée. Des efforts similaires sont actuellement en cours.

"Maintenant, les régulateurs savent que ces banques proposent un plus grand risque pour notre économie globale qu'ils ne le pensaient. Je suis sûre qu'ils vont revenir en arrière et renforcer la réglementation dans la mesure du possible", a déclaré Amy Lynch, fondatrice et présidente de FrontLine Compliance.

Selon les analystes, il est peu probable qu'un Congrès divisé fasse avancer des réformes globales. Mais les régulateurs bancaires, sous la houlette de la Fed, signalent qu'ils sont susceptibles de renforcer les règles existantes concernant les petites entreprises qui sont au cœur de la crise actuelle.

Actuellement, les banques régionales dont les actifs sont inférieurs à 250 milliards de dollars sont soumises à des exigences plus simples en matière de capital, de liquidités et de tests de résistance. Ces règles pourraient être renforcées une fois que la Fed aura terminé son examen.

"Elles doivent absolument, ce n'est même pas qu'elles devraient, elles doivent reconsidérer et changer leurs stratégies et les règles qui ont été adoptées", a déclaré Saule Omarova, professeur de droit que le président Joe Biden avait nommé à la tête de l'Office of the Comptroller of the Currency (Bureau du contrôleur de la monnaie).

La récente crise a également replacé les grandes banques sur le radar de Washington, effaçant peut-être des années de travail de l'industrie pour échapper à la réputation ternie qu'elle a traînée depuis la crise de 2008.

D'éminents détracteurs des grandes banques, comme la sénatrice Elizabeth Warren, critiquent le secteur pour avoir préconisé des règles plus simples, en particulier une loi de 2018 permettant aux banques de taille moyenne, comme la Silicon Valley Bank, d'échapper à la surveillance la plus stricte.

D'autres décideurs politiques réservent leur colère aux régulateurs, se demandant à voix haute comment la SVB a pu se retrouver dans une situation aussi désastreuse alors que les chiens de garde étaient à l'œuvre.

La Réserve fédérale prévoit de procéder à un examen interne de sa supervision de la banque. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer un examen indépendant. Jeudi, un groupe bipartisan de 12 sénateurs a envoyé une lettre à la Fed, déclarant qu'il était "gravement préoccupant" que les superviseurs n'aient pas identifié les faiblesses en temps utile.

"SVB n'est pas une banque très compliquée", a déclaré Dan Awrey, professeur de droit à Cornell et expert en réglementation bancaire. "Si les grandes banques et celles qui ne sont pas complexes ne peuvent pas bénéficier d'une supervision appropriée, cela soulève la question suivante : qui pouvons-nous réglementer ?