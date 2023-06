Analyse - Les banques brisent le tabou des obligations à haut risque

Les banques vendaient généralement ces obligations perpétuelles - connues sous le nom d'obligations AT1 - cinq ans avant qu'une option de remboursement ne soit déclenchée. Dans le passé, les investisseurs récupéraient leur argent et les banques remplaçaient les obligations par de nouvelles, mais certaines d'entre elles changent de tactique.

Cette tendance met en évidence la vulnérabilité de la finance mondiale, confrontée à la flambée des coûts d'emprunt et à l'impact de la guerre en Ukraine.

Au début de l'année, la quasi-faillite du Crédit suisse a entraîné un sauvetage soutenu par le gouvernement suisse, qui a effacé des milliards de dollars d'obligations AT1, stupéfiant les investisseurs et augmentant le coût pour les autres banques désireuses de vendre les leurs.

Aujourd'hui, certaines petites banques ne remboursent plus ces obligations, ce qui n'est pas souhaitable pour les investisseurs. Elles choisissent plutôt de les garder ouvertes au-delà de cinq ans et de payer des intérêts sur celles-ci.

La banque autrichienne Raiffeisen Bank International (RBI) s'apprête à sauter une nouvelle fois l'option de remboursement de son obligation AT1 de 650 millions d'euros (716 millions de dollars) à la mi-juin.

"RBI s'est engagée à appeler et à refinancer le plus tôt possible, à condition que les conditions économiques le permettent", a déclaré un porte-parole de RBI à Reuters.

Cette décision fait suite à celle de deux banques allemandes, la Deutsche Pfandbriefbank et l'Aareal Bank, qui ont également évité les dates butoirs pour le remboursement de 300 millions d'euros d'obligations chacune en début d'année, choisissant plutôt de les laisser ouvertes.

Les actions des banques montrent comment l'effacement de milliards de dollars d'obligations AT1 du Crédit Suisse se répercute encore sur ce marché, qui est estimé à environ 275 milliards de dollars.

Les investisseurs, pris au dépourvu, se méfient désormais davantage de ce type d'obligations émises par des banques de taille moyenne.

Les rendements de ces obligations ont grimpé à plus de 10 %, contre environ 8 % avant le sauvetage du Credit Suisse, les investisseurs cherchant à obtenir une prime plus élevée pour le risque.

"Le marché AT1 est en train de se diviser", a déclaré Alessandro Cameroni, gestionnaire de portefeuille chez Lemanik, gestionnaire d'actifs.

"Craignant d'être stigmatisées si elles ne remboursent pas, les grandes banques agiront en conséquence. Mais pour les petits émetteurs, qui aimeraient également rembourser les investisseurs, c'est maintenant de plus en plus difficile".

SÉPARATION COÛTEUSE

Peter Harvey, gestionnaire de fonds chez Schroders, a déclaré que le stress avait divisé le marché entre les grandes banques solides et les institutions plus petites.

"Avec des banques plus petites et plus faibles, je pense que vous verrez plus d'extensions, ce qui va évidemment ennuyer les gens", a-t-il déclaré, faisant référence aux investisseurs.

Les investisseurs dans l'obligation de la RBI ne s'attendent plus à être remboursés à la mi-juin parce que la banque n'a pas respecté la date limite fixée il y a deux semaines pour annoncer publiquement qu'elle rembourserait, ont déclaré deux investisseurs dans l'obligation.

La RBI, qui a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des États-Unis en raison de l'importance de ses activités en Russie, a déclaré que le coût plus élevé de l'émission d'une nouvelle obligation avait joué un rôle dans sa décision.

AMORTISSEUR DE CHOCS

Les obligations AT1 ont été conçues pour aider les banques à absorber les pertes et sont prises en compte dans leurs fonds propres. Mais l'appétit des investisseurs pour ces obligations s'amenuise.

Selon l'ETF Invesco, qui suit le marché, les prix des obligations AT1 ont chuté à leur plus bas niveau depuis trois ans lors des récentes turbulences bancaires. Selon le gestionnaire d'investissement Federated Hermes, les prix pratiqués sur le marché des obligations AT1, qui représente plusieurs milliards de dollars, montrent que les investisseurs ne s'attendent à ce qu'un dixième seulement des obligations soit remboursé comme d'habitude.

Certaines grandes banques, dont l'italienne UniCredit et la britannique Lloyds, ont remboursé leurs obligations.

Mais d'autres échéances de remboursement se profilent à l'horizon. Au cours des 12 prochains mois, la Société Générale devra rembourser 3 milliards de dollars de dettes, UBS 2,5 milliards de dollars et Santander 2,3 milliards de dollars, d'après les déclarations des banques.

La situation pose un problème aux banques qui ont besoin d'emprunter ou de se refinancer.

Les analystes de Morgan Stanley estiment que les banques européennes doivent émettre plus de 400 milliards d'euros de dette AT1 au cours des trois prochaines années. Le coût élevé actuel en dissuadera certaines.

"L'alternative, explique Karsten Junius, économiste en chef chez J. Safra Sarasin, serait d'augmenter leurs fonds propres, ce qui serait encore plus coûteux.

(1 dollar = 0,9084 euro)