Analysis-Big money captivated by banking drama as investors brace for more turmoil

Au cours des deux dernières semaines, deux banques américaines se sont effondrées, les plus grands prêteurs américains ont accepté de déposer 30 milliards de dollars dans une autre entreprise en difficulté, la First Republic Bank, Credit Suisse Group AG avait besoin d'une bouée de sauvetage et, à la fin d'un week-end frénétique, a accepté d'être repris par UBS.

Michael A. Rosen, directeur des investissements de la société Angeles Investments, basée à Santa Monica, a déclaré que l'accord entre UBS et Credit Suisse éliminait une source potentielle d'instabilité, mais que des problèmes fondamentaux subsistaient dans le système bancaire, notamment une politique monétaire restrictive.

"Peut-être qu'un trou dans le mur a été bouché, mais l'eau continue de monter", a-t-il déclaré.

Un gérant de fonds spéculatif a décrit les transactions dans le secteur financier comme étant "très disparates", personne n'étant d'accord sur quoi que ce soit.

Certains ont poussé un soupir de soulagement en voyant un concurrent proposer une offre de sauvetage pour le Credit Suisse. D'autres s'inquiètent du fait que les 3,2 milliards de dollars qu'UBS va payer sont bien inférieurs aux 9,5 milliards de dollars auxquels le Credit Suisse était évalué vendredi, et un investisseur a déclaré que le marché pourrait ne pas considérer cela comme un élément positif.

Parmi la douzaine de gestionnaires contactés dimanche, beaucoup ont demandé à ne pas être identifiés parce que leur entreprise leur interdit de discuter de leurs transactions avec les médias ou parce qu'ils ne souhaitent pas rendre publics leurs points de vue et leurs positions.

D'autres ont tweeté tout au long de la journée.

Daniel Loeb, directeur des investissements du fonds spéculatif américain Third Point LLC, a écrit dimanche matin que les premières nouvelles concernant l'offre d'UBS sur le Credit Suisse seraient "positives pour le système financier car elles préservent la structure du capital".

Plus tard, le vendeur à découvert Jim Chanos s'est dit choqué par la disparition de 17 milliards de dollars d'obligations du Credit Suisse et a demandé : "Que font les Suisses ici ?

MM. Chanos et Loeb n'ont pas répondu aux courriels sollicitant d'autres commentaires.

Il n'y a pas eu non plus d'accord sur la façon dont les investisseurs allaient se positionner dans les petites banques américaines, y compris First Republic.

Le cours de l'action de First Republic a chuté de 33 % vendredi, un jour après qu'une poignée de grandes banques du pays, dont JPMorgan Chase, ont mis en place un plan de sauvetage de 30 milliards de dollars, soutenu par la Réserve fédérale et le Trésor américain.

Dimanche, l'agence de notation S&P Global a dégradé les notes de First Republic pour la deuxième fois en moins d'une semaine, abaissant ses notes de crédit souverain de "BB+" à "B+". S&P a maintenu ses perspectives à "Creditwatch Negative".

"La situation ne se résout pas facilement", a déclaré un investisseur qui alloue les capitaux de clients fortunés par l'intermédiaire de fonds spéculatifs.

Plusieurs gestionnaires de fonds ont déclaré qu'il était dangereux de parier sur de nouvelles baisses à la lumière du plan de sauvetage, notant que les investisseurs de détail pourraient se regrouper et soutenir des banques comme First Republic qui sont considérées comme des entreprises solides. Ce nom pourrait facilement devenir un "meme stock", il y a donc une crainte d'être à découvert ici", a déclaré un gestionnaire.

L'intérêt à découvert des investisseurs pour First Republic s'élevait à 190 millions de dollars, soit environ 3 % du flottant, selon les données tweetées vendredi par la société de recherche S3 Partners, qui a déclaré que les vendeurs à découvert avaient réalisé des profits de 537 millions de dollars sur le marché cette année et de 62 millions de dollars pour la seule journée de vendredi.

Plusieurs investisseurs ont également déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les régulateurs fédéraux imposent de nouvelles règles aux banques régionales en resserrant les normes de prêt ou en les obligeant à lever des capitaux. Dans la perspective d'une pression réglementaire accrue, certains ont déclaré qu'il pourrait être plus difficile d'acheter des actions de ces banques après une forte baisse de leur cours, car leur activité de prêt pourrait se réduire.

L'investisseur Ricky Sandler, qui dirige le fonds spéculatif Eminence Capital LP, a spéculé sur Twitter vendredi qu'une banque d'investissement pourrait être intéressée par First Republic, qui s'adresse à des clients fortunés.

M. Sandler n'a pas répondu à une demande de commentaire supplémentaire dimanche. Un porte-parole de First Republic a déclaré que la banque "est bien positionnée pour gérer l'activité de dépôt à court terme", compte tenu de l'infusion de dépôts de la semaine dernière, ainsi que des liquidités disponibles.

L'indice KBW Bank, qui représente les banques, a chuté de 11,12 % la semaine dernière, ce qui laisse présager de nouvelles turbulences.

Certains investisseurs, dont un grand groupe de fonds communs de placement qui gère également un fonds spéculatif, ont déclaré que les perspectives pour les banques s'étaient progressivement dégradées au cours des derniers mois, compte tenu des perspectives économiques.

"Comme nous pensions que le pays allait tomber en récession l'année dernière, nous avons réduit notre exposition au secteur bancaire", a déclaré un cadre supérieur de ce groupe. "Cela nous semble être une bonne décision à l'heure actuelle.