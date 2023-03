Analysis- Le commerce et les dépôts bancaires américains en ligne de mire après un mois en dents de scie

Après que deux fermetures de banques très médiatisées ont ébranlé la confiance dans le secteur, les observateurs se demandent si les entreprises deviendront plus prudentes en réduisant leurs prêts ou en suspendant leurs rachats d'actions. JPMorgan Chase & Co, le plus grand créancier américain, publiera ses résultats du premier trimestre le 14 avril, suivie de sa rivale Bank of America Corp. le 18 avril.

Le secteur financier est encore sous le choc des événements dramatiques survenus ce mois-ci, qui ont ébranlé les investisseurs et secoué les marchés.

Les régulateurs ont fermé la Silicon Valley Bank (SVB) et la Signature Bank, les deuxième et troisième plus grandes fermetures de l'histoire du pays. Les autorités ont ensuite pris des mesures sans précédent pour garantir les dépôts des sociétés qui se sont effondrées et ont introduit de nouvelles mesures pour renforcer la confiance. Onze créanciers ont ensuite lancé une bouée de sauvetage de 30 milliards de dollars à la First Republic Bank. Et UBS Group AG a racheté sa rivale Credit Suisse Group AG dans le cadre d'un accord conclu à la hâte sous la pression du gouvernement suisse.

Les hauts et les bas ont peut-être aidé les bureaux de négociation des banques, car les marchés agités ont stimulé l'activité des clients.

"La rentabilité des activités de trading sera l'un des éléments clés à surveiller après l'énorme volatilité du marché", a déclaré à Reuters Stephen Biggar, analyste chez Argus Research à New York. Cela peut s'avérer lucratif ou non pour certaines banques en fonction des positions clés qu'elles ont prises", a-t-il ajouté.

L'effet sur les bénéfices plus larges pourrait encore être "limité", parce que la plupart des turbulences se sont produites au cours du dernier mois du trimestre, ont écrit les analystes d'Oppenheimer dirigés par Chris Kotowski dans un rapport publié jeudi.

Les grandes banques devront également tenir compte des pertes non réalisées dans leurs portefeuilles de titres à plus long terme afin d'envisager la possibilité que la Réserve fédérale américaine maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, ont écrit les analystes d'Oppenheimer. Les portefeuilles seront examinés de près après que la SVB se soit effondrée en partie à cause d'une perte de 1,8 milliard de dollars sur ses avoirs obligataires.

Oppenheimer a estimé qu'un groupe de 25 banques, dont certaines des plus grandes aux États-Unis, possédaient des portefeuilles de titres détenus jusqu'à l'échéance équivalant à 29 % de leurs fonds propres tangibles. Les grandes banques peuvent éviter de décrocher ces titres à perte parce qu'elles disposent de suffisamment de liquidités pour répondre à la demande des déposants.

Dans le même temps, les divisions de banque d'investissement souffriront probablement du fait que les marchés en dents de scie ont découragé les entreprises d'émettre des obligations ou des actions. Oppenheimer prévoit que le revenu total des services bancaires d'investissement chutera de 40 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente pour les six plus grandes banques américaines : JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo & Co, Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley.

UN GLISSEMENT DE 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS

Les banques américaines "les plus vulnérables" ont probablement perdu un total d'environ 1 000 milliards de dollars de dépôts depuis l'année dernière, la moitié des sorties de fonds ayant eu lieu en mars après l'effondrement de SVB, ont estimé les analystes de JPMorgan dans une note datée du 22 mars.

Bien que des milliards de dollars de ces dépôts aient atterri dans les plus grandes banques, certains analystes ont déclaré qu'il était peu probable que cet afflux donne un coup de fouet à leurs bénéfices. En effet, les entreprises et les clients fortunés ont retiré leur argent des comptes de dépôt pour le placer dans des obligations ou des bons du Trésor, qui leur rapportent davantage.

Les perspectives incertaines inciteront probablement les banques à suspendre les rachats d'actions pour conserver leurs liquidités, ont ajouté les analystes. Et les créanciers mettront probablement de côté davantage de fonds de secours pour couvrir les pertes potentielles liées à des prêts douteux, a déclaré Biggar chez Argus.

Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur l'augmentation des coûts de financement pour les banques, ce qui pourrait peser sur les bénéfices, ont écrit les analystes de Piper Sandler dans une note la semaine dernière.

"Les récentes faillites bancaires ont entraîné un processus remarquable de réévaluation des bases de dépôt des banques et des profils de liquidité globaux qui aura probablement des effets d'entraînement pendant de nombreuses années", écrivent-ils.