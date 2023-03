Analysis - Les investisseurs se préparent à un atterrissage brutal, les problèmes bancaires alimentant les craintes de récession

Il y a quelques semaines, les analystes et les investisseurs se demandaient si l'économie américaine entrerait bientôt en récession - un scénario dit "sans atterrissage" qui prévoyait une croissance résistante et une inflation modérée.

Ce point de vue a été ébranlé la semaine dernière. Bien que les données américaines récentes aient montré une certaine vigueur dans des domaines clés tels que l'emploi et les prix à la consommation, certains investisseurs craignent que la menace de nouvelles ruines dans le secteur bancaire, à la suite du cycle de resserrement le plus agressif de la Réserve fédérale depuis des décennies, soit plus que ce que l'économie peut supporter.

"Le scénario d'un atterrissage brutal s'est rapidement évaporé", a déclaré Emily Roland, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Asset Management. "Quelque chose est en train de se briser et nous pensons qu'une récession a potentiellement été avancée.

Les inquiétudes sur la stabilité financière se sont étendues à l'Europe mercredi, après que le créancier en difficulté Credit Suisse Group AG a été pris dans une crise de confiance déclenchée par l'effondrement de Silicon Valley Bank la semaine dernière, martelant ses actions.

Le S&P 500 a chuté de 0,7 %, tandis que les signes d'une anxiété économique accrue se sont manifestés par une baisse de plus de 30 points de base des rendements du Trésor à deux ans - qui suivent de près les attentes en matière de taux d'intérêt - et par une chute de 5 % du pétrole Brent, qui a atteint son niveau le plus bas en un an.

Les analystes de Cantor Fitzgerald and Co ont noté mercredi que l'écart entre le taux des fonds fédéraux et le rendement à deux ans avait atteint 95 points de base. Ce niveau a été atteint avant trois des quatre dernières récessions.

L'inversion de la courbe des rendements des bons du Trésor est un signal de récession depuis des mois, même si les acteurs du marché se demandent s'il s'agirait d'un ralentissement léger - souvent appelé "atterrissage en douceur" - ou d'un atterrissage brutal, plus sévère.

(Graphic- FED AND STOCKS :

Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, a été l'un des premiers partisans du scénario sans atterrissage, envisageant une situation dans laquelle la Fed serait incapable de ralentir rapidement la croissance et l'inflation, ce qui obligerait les responsables politiques à relever les taux plus que prévu et provoquerait une récession dans le courant de l'année prochaine.

Il a changé d'avis à la lumière des récentes inquiétudes concernant le secteur bancaire et pense désormais qu'il est peu probable que les responsables politiques relèvent les taux lors de leur réunion du 22 mars, car l'économie est confrontée à un ralentissement potentiellement plus imminent.

"Lorsque les faits changent, mon point de vue change. Un accident financier s'est produit, et nous passons d'un atterrissage brutal à un atterrissage brutal provoqué par le resserrement des conditions de crédit", a-t-il écrit dans une note datée de mercredi.

En fin d'après-midi mercredi, les marchés à terme estimaient qu'il y avait un peu plus de chances que les décideurs politiques laissent leur taux de prêt de référence dans sa fourchette actuelle de 4,5 % à 4,75 % lors de leur prochaine réunion des 21 et 22 mars. Cela se compare à une probabilité de près de 80 % d'une hausse de 50 points de base que les contrats à terme indiquaient il y a une semaine.

"Les banques centrales ont l'habitude d'augmenter leurs taux jusqu'à ce que quelque chose se brise, et nous voyons des entreprises et des modèles économiques se briser", a déclaré Brian Jacobsen, stratégiste d'investissement senior chez Allspring Global Investments.

M. Jacobsen estime que le S&P 500 devrait tomber à son plus bas niveau de clôture d'octobre, à savoir 3 577, soit près de 8 % de moins que son niveau actuel de 3 891. Il y a deux semaines, il prévoyait que l'indice atteindrait 4 400 points d'ici à la fin de l'année.

Il augmente ses positions dans les stratégies long-short equity, qui devraient selon lui bénéficier de la volatilité des actions, ainsi que dans les Treasuries, une destination populaire en temps utile d'incertitude économique.

Certains investisseurs pensent que le soutien rapide apporté par les régulateurs à la Silicon Valley Bank, qui a notamment garanti les fonds des déposants, empêchera une crise et permettra un atterrissage en douceur.

"La forte réactivité des régulateurs américains pour garantir que les déposants récupèrent leur argent a permis de mettre un terme à une perte de confiance potentielle", a déclaré Paul de La Baume, stratège de marché chez FlowBank. "Les événements récents nous montrent également que les régulateurs n'ont pas envie que l'économie soit en danger".

D'autres sont moins optimistes. Jason Draho, responsable de l'allocation d'actifs pour les Amériques chez UBS, n'a pas modifié son opinion selon laquelle le S&P 500 s'échangera autour de 3800 d'ici décembre, mais il a déclaré que les risques de récession augmentaient.

"Les chances d'un atterrissage en douceur ont diminué et la probabilité d'un atterrissage brutal a augmenté", a-t-il déclaré.