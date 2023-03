Analysis-Les turbulences des marchés font le travail des banquiers centraux à leur place

En moins de deux semaines, les actions des banques américaines ont à elles seules perdu plus de 15 %, les coûts d'emprunt des entreprises les plus faibles ont bondi et la prime de risque sur la dette financière américaine est à son plus haut niveau depuis mai 2020.

Certains économistes estiment que ces mouvements sont l'équivalent de plusieurs hausses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine. Les turbulences ont également incité les investisseurs à revoir à la baisse leurs prévisions de relèvement des taux.

La Fed devrait relever ses taux de 25 points de base mercredi, alors qu'elle s'attendait à une hausse de 50 points de base au début du mois.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, estime que les turbulences du marché pourraient se substituer au resserrement de la BCE si elles freinent la demande et l'inflation.

Les conditions financières reflètent la disponibilité des financements dans une économie et déterminent donc les plans de dépenses, d'épargne et d'investissement des entreprises et des ménages. Les banques centrales ont tenté de les resserrer en augmentant les taux afin de ralentir la hausse des prix.

Depuis la liquidation des fonds de la Silicon Valley Bank et l'effondrement des actions du Crédit suisse, qui a conduit à son rachat dimanche par son rival suisse UBS, les conditions de financement du marché se sont fortement resserrées.

Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, estime que l'ampleur de ce resserrement équivaut à ajouter 1,5 point de pourcentage au taux directeur de la Fed.

"Les conditions financières n'ont jamais été aussi strictes depuis que la Fed a commencé à augmenter les taux d'intérêt", a-t-il déclaré, notant qu'un indice Bloomberg américain prenant en compte les marchés monétaires, la dette des entreprises et les mouvements du marché boursier avait atteint son niveau le plus serré depuis mars 2020.

Les signes de resserrement des conditions financières sont nombreux.

Depuis le 9 mars, le rendement supplémentaire des obligations de pacotille des entreprises américaines par rapport aux taux sans risque a augmenté de 88 points de base.

Les actions des banques américaines ont chuté de quelque 16 %. Les banques européennes ont baissé de 11 %, même après un rebond consécutif au sauvetage du Crédit suisse.

La prime de risque sur les dettes émises par les banques et autres sociétés financières a augmenté de 56 points de base aux États-Unis et de 76 points de base dans la zone euro.

Ces mouvements et l'incertitude accrue pourraient conduire à un resserrement significatif des normes de prêt des banques de la zone euro et du Royaume-Uni, selon Goldman Sachs, bien que l'ampleur soit moindre que lors de la crise financière de 2008 ou de la crise de la dette de la zone euro de 2011.

"Même en supposant que la volatilité des marchés s'atténue dans les jours et les semaines à venir, nous pensons qu'un certain resserrement résiduel des conditions financières devrait subsister", a déclaré Bill Diviney, économiste principal chez ABN AMRO.

"Étant donné que cela fera une partie du travail de resserrement de la Fed à sa place, en réduisant les prêts à l'économie réelle, cela devrait réduire la nécessité d'un nouveau resserrement de la politique".

Selon M. Diviney, cela pourrait également être une raison pour la Fed de réduire ses taux cette année.

Les prix du pétrole ont quant à eux baissé de 9 % depuis le 9 mars, un autre facteur de désinflation qui pourrait aider les banquiers centraux.

"DES SUPPOSITIONS EN GRANDE PARTIE

Goldman Sachs a déclaré que le resserrement des normes de prêt bancaire auquel il s'attend pourrait soustraire 0,25 à 0,5 point de pourcentage de la croissance économique de 2023 aux États-Unis, ce qui équivaut à l'impact de 25 à 50 points de base supplémentaires de hausses des taux de la Fed. L'impact risque d'être encore plus important.

D'autres se sont méfiés de l'utilisation d'indicateurs basés sur le marché pour interpréter les conditions financières en un temps utile où le manque de liquidité entraîne des mouvements de marché hors norme.

"La volatilité des taux a été alimentée par des craintes concernant l'inflation et la croissance et par des pertes de positionnement, de sorte que ces mouvements doivent être pris avec des pincettes", a déclaré Patrick Saner, responsable de la stratégie macroéconomique chez Swiss Re, en faisant référence aux fluctuations sauvages des obligations d'État.

"Un brusque resserrement des conditions financières n'a d'importance que dans la mesure où ce resserrement est maintenu et reste ordonné", a-t-il déclaré, ajoutant que cela dépendait de la détermination des banques centrales à lutter contre l'inflation.

Dario Perkins, directeur général de la macroéconomie mondiale au cabinet de conseil TS Lombard et ancien conseiller du Trésor britannique, a qualifié les estimations de l'impact que les récentes turbulences auraient sur les taux directeurs effectifs d'"approximations".

"Les banques centrales n'ont plus une bonne idée de la véritable rigueur de la politique monétaire", a-t-il déclaré.

Il s'attend à ce que les petites banques restreignent leurs prêts d'une manière qui pourrait avoir un impact important sur les petites et moyennes entreprises, ce qui porterait un coup à la demande globale.

"Cela aidera les autorités à vaincre l'inflation, mais d'une manière incontrôlée et insoluble, risquant de provoquer des difficultés inutiles.