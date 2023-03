Analysis - Stabilité financière ou stabilité des prix ? La Fed est invitée à faire une pause

Les investisseurs évaluent actuellement à 60 % la probabilité que la Fed relève ses taux de 25 points de base mercredi, les autres pariant sur un statu quo. Certains dirigeants du secteur ont déclaré que la banque centrale devrait donner la priorité à la stabilité financière dès maintenant.

"Allez vite et fort sur la stabilité financière ; allez graduellement et lentement sur la stabilité des prix", a déclaré Peter Orszag, directeur général du conseil financier à la banque d'investissement Lazard Ltd. M. Orszag a déclaré que la Fed devrait faire une pause, mais être prête à augmenter à nouveau progressivement les prix en fonction de l'évolution de la situation.

La banque centrale s'est refusée à tout commentaire. Les responsables de la Fed se trouvent dans la période d'interdiction précédant la réunion, durant laquelle il leur est interdit de faire des commentaires sur la politique monétaire ou les perspectives économiques.

La Fed a rapidement relevé ses taux d'intérêt au cours de l'année écoulée afin de lutter contre l'inflation, à un rythme inégalé depuis les années 1980. D'autres ont emboîté le pas, comme la Banque centrale européenne, qui a relevé ses taux de 50 points de base en début de semaine.

La hausse rapide des taux après des années d'argent bon marché se répercute sur les marchés mondiaux et l'industrie. Deux banques américaines ont fait faillite au cours de la semaine écoulée et d'autres ont été mises sous pression, tandis que le créancier suisse Credit Suisse s'efforce de mettre en place un accord de sauvetage ce week-end.

Les turbulences dans le secteur bancaire ont ébranlé les prix des actifs, faisant chuter les rendements des obligations d'État américaines au cours de la semaine écoulée, certains investisseurs se plaignant que les fluctuations massives des prix ont rendu les transactions plus difficiles. Les actions américaines ont connu une évolution en dents de scie, bien que le S&P 500 ait réussi à clôturer la semaine en hausse malgré les pertes importantes subies par les actions des banques.

LA CARTE SAUVAGE

Certains observateurs du marché ont fait valoir qu'une pause prolongée pourrait alimenter les craintes d'un rebond des prix à la consommation.

Les récentes données économiques américaines donnent à la Fed peu de raisons de croire qu'elle a vaincu l'inflation. Les prix à la consommation ont augmenté à un rythme annuel de 6 % en février, soit près de trois fois l'objectif de la banque centrale, et il n'y a eu que des signes naissants d'un relâchement significatif de la croissance des embauches et des salaires.

"Même si les problèmes bancaires retiendront certainement l'attention, nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un problème systémique, mais plutôt d'un problème de liquidité que la Fed peut contenir grâce à ses facilités de prêt", a écrit Bob Schwartz, économiste principal chez Oxford Economics, dans une note.

Il a toutefois ajouté que la réaction du marché serait le "joker".

James Tabacchi, directeur général de la société de courtage South Street Securities, a déclaré qu'il pensait que la Fed devrait finalement dépasser les 6 %. Le taux actuel des fonds fédéraux se situe entre 4,5 % et 4,75 %.

"Je suis un faucon de l'inflation. Mais qu'est-ce que cela peut faire d'attendre un mois et de dire : "Nous aimerions voir le marché se stabiliser" ? a déclaré M. Tabacchi. "Je pense que la Fed devrait faire une pause.

TENDANCES DÉSINFLATIONNISTES

M. Orszag, qui a été directeur de l'Office américain de la gestion et du budget dans l'administration Obama, a déclaré que tant que les anticipations inflationnistes à long terme n'étaient pas déréglées, comme c'était le cas actuellement, la Fed disposait de temps utile. Un relèvement trop rapide des taux d'intérêt pourrait être fatal, comme l'a montré la crise bancaire actuelle.

Un certain nombre de facteurs indiquent que la pandémie a des effets persistants sur l'inflation, tels que les disruptifs de la chaîne d'approvisionnement et la demande de voyages et de divertissements.

Dans un nouvel article, M. Orszag et son coauteur Robin Brooks, économiste en chef à l'Institute of International Finance, estiment que les effets décalés associés aux délais de livraison pourraient expliquer entre 30 % et 70 % de l'inflation de base élevée de l'indice PCE au quatrième trimestre 2022. Cela s'estomperait en temps utile et constituerait une force désinflationniste cette année, ont-ils déclaré.

Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, a écrit dans une note samedi que les récentes turbulences dans le secteur bancaire resserrent déjà les conditions financières. Les événements de la semaine dernière correspondent à une augmentation de 1,5 % du taux des fonds fédéraux, a écrit M. Slok.

"En d'autres termes, au cours de la semaine écoulée, les conditions monétaires se sont resserrées à un point tel que les risques d'un ralentissement plus marqué de l'économie se sont accrus", a-t-il déclaré.

Les stratèges de BlackRock Inc. ont fait valoir que les fluctuations de la semaine dernière montraient que les marchés avaient pris conscience des dégâts causés par la hausse rapide et qu'ils anticipaient une récession.

"Le compromis pour les banques centrales - entre la lutte contre l'inflation et la protection de l'activité économique et de la stabilité financière - est désormais clair et immédiat", ont-ils écrit dans un rapport publié en début de semaine.