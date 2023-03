Analysis-UBS engloutit Credit Suisse, ce qui jette une ombre sur la Suisse

Cette décision sans précédent, annoncée dimanche en fin de journée à Zurich, est l'aboutissement d'une course contre la montre menée par les autorités de régulation pour éviter l'effondrement des marchés mondiaux. La Suisse s'engage à verser plus de 160 milliards de francs (173 milliards de dollars) sous forme de prêts et de garanties pour soutenir le nouveau groupe, afin de se prémunir contre d'autres risques susceptibles d'ébranler le créancier.

Cette opération, qui constitue le premier sauvetage d'une banque mondiale depuis la crise financière de 2008, confère un poids considérable à UBS, qui se débarrasse ainsi de son principal rival. Elle modifiera le paysage bancaire suisse, où les succursales du Credit Suisse et d'UBS sont disséminées un peu partout, parfois à quelques mètres l'une de l'autre.

Les deux créanciers sont des piliers de la finance mondiale depuis des décennies. Les banques, qui sont parmi les plus importantes du point de vue systémique dans la finance mondiale, détiennent des actifs combinés représentant jusqu'à 140 % du produit intérieur brut de la Suisse, un pays dont l'économie est fortement tributaire de la finance.

Après le krach financier de 2008, les responsables politiques se sont engagés à ne plus jamais renflouer les banques. Le sauvetage du Credit Suisse, orchestré avec de l'argent public, montre la vulnérabilité persistante des banques et la façon dont leurs problèmes peuvent rapidement se répercuter sur leur pays d'origine.

Mais il élimine également un concurrent de Wall street, UBS prévoyant de réduire une grande partie de la banque d'investissement du Credit Suisse.

"Dans des circonstances normales, je dirais qu'il s'agit d'une opération absolument fantastique pour UBS", a déclaré Johann Scholtz, analyste des actions chez Morningstar, qui couvre les banques européennes, à Amsterdam. "Dans l'environnement actuel, c'est un peu plus compliqué car il y a beaucoup d'incertitude sur les marchés.

RETOURNEMENT DE SITUATION

Peu après l'annonce, les banques centrales, dont la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon, ont déclaré qu'elles renforceraient les lignes de swap en dollars, contribuant ainsi à calmer les investisseurs ébranlés par les turbulences du secteur bancaire. La faillite de deux banques américaines et l'effondrement des actions de Credit Suisse ont provoqué une onde de choc sur les marchés au cours de la semaine écoulée.

UBS paiera 3,2 milliards de dollars pour le rachat de Credit Suisse, une banque vieille de 167 ans, et assumera au moins 5,4 milliards de dollars de pertes liées à la liquidation de son portefeuille de produits dérivés et d'autres actifs à risque. La valeur de marché du Credit Suisse était d'environ 8 milliards de dollars à la clôture du marché vendredi.

Les détenteurs d'obligations Additional Tier 1 du Credit Suisse seront anéantis et, dans une démarche controversée, deviendront secondaires par rapport aux détenteurs d'actions qui recevront au moins quelques actions d'UBS.

Il s'agit d'un revirement de situation radical pour les banques. Lors du grand krach financier, c'est UBS et non le Credit Suisse qui a eu besoin de l'aide de l'État.

Au cours de l'année écoulée, les banques ont connu des fortunes très différentes. UBS a réalisé un bénéfice de 7,6 milliards de dollars en 2022, tandis que le Credit Suisse a perdu 7,9 milliards de dollars. Les actions du Credit Suisse ont chuté de 74 % par rapport à l'année précédente, tandis que celles d'UBS sont restées relativement stables.

UBS devient le leader mondial incontesté de la gestion de fortune, sa position de leader en Chine étant désormais complétée par la force du Credit Suisse dans le reste de l'Asie, la région qui connaît la croissance la plus rapide. UBS conserve également le joyau de la couronne du Credit Suisse, la banque domestique.

"Dans le passé, lorsqu'un accord entre le Credit Suisse et UBS était discuté, la concentration, en particulier sur le marché domestique, constituait un point d'achoppement", a déclaré M. Scholtz de Morningstar. "Il s'agit également de la partie la plus stable de l'entreprise, qui génère beaucoup de liquidités. Si UBS n'est pas obligée de l'introduire en bourse, il pourrait être judicieux pour elle de la conserver, car il y a beaucoup de synergies.

UBS élimine également un gros concurrent dans le domaine du négoce de titres. UBS a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards de dollars en achetant et en vendant des actions, des devises et des obligations. Le Credit Suisse a réalisé environ 3,2 milliards de dollars l'année dernière.

La disparition du Crédit Suisse a porté un coup à la réputation de la Suisse dans le secteur bancaire et a provoqué une onde de choc dans le monde de la finance.

Lors de la conférence de presse annonçant l'accord, la ministre des finances, Karin Keller-Sutter, a défendu le sauvetage, affirmant qu'il était bon pour les titulaires de comptes au Credit Suisse, dont elle faisait partie. Elle a ajouté qu'elle était également cliente d'UBS. Ce choix de banques prendra bientôt fin.

"Cette solution comporte des risques", a-t-elle concédé, minimisant les inquiétudes quant à la taille de la nouvelle banque, arguant que toute autre solution pour résoudre les problèmes du Credit Suisse risquait d'entraîner des "troubles économiques irréparables".

Assis à sa droite, Colm Kelleher, président d'UBS, a déclaré que le nouveau groupe serait débarrassé des risques, tels que la banque d'investissement, pour s'adapter à la culture conservatrice d'UBS.

"La nouvelle UBS restera solide comme un roc", a-t-il déclaré.

Le président du Credit Suisse, Axel Lehmann, en revanche, était abattu, car sa banque s'est avérée incapable de se remettre d'une série de scandales et de pertes. À la fin de l'année dernière, les spéculations sur la faillite de la banque ont poussé les clients à retirer des dizaines de milliards, scellant ainsi son destin.

Il a qualifié la journée de dimanche de "jour historique et triste".

Les employés du siège de Zurich se préparent à des suppressions d'emplois massives, 10 000 postes pouvant être supprimés, ont déclaré des sources à Reuters samedi.

UBS n'est pas au bout de ses peines.

La banque est confrontée à des risques pour mener à bien l'opération, à des accusations de litiges potentiels, tandis que les régulateurs pourraient demander au créancier de détenir plus de capital à l'avenir, ont déclaré les analystes de Jefferies.

Surtout, la direction sera distraite par cette opération pendant de nombreux mois, voire des années, ont-ils ajouté.

"Nous allons changer, mais pas tant que ça", a déclaré Ralph Hamers, directeur général d'UBS, qui dirigera le nouveau mastodonte bancaire. "Nous resterons suisses.

(1 dollar = 0,9268 franc suisse)