Apollo Global en pourparlers pour acheter une participation dans une unité du Crédit Suisse -WSJ

Les pourparlers avec Apollo se poursuivent et pourraient encore échouer, indique le rapport, sans mentionner la taille de la participation potentielle ou la valeur potentielle de la transaction.

Credit Suisse a refusé de commenter le rapport et Apollo n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le créancier suisse a créé CS First Boston l'année dernière.

L'entité conseille en matière de fusions et d'acquisitions, lève des capitaux pour ses clients sur les marchés des actions et de la dette, et propose des financements à effet de levier dans le cadre de ses offres de base.