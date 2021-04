Archegos: Credit Suisse a vendu des blocs d'actions Discovery et iQIYI, selon des sources

(Reuters) - Credit Suisse a mis sur le marché de gros blocs d'actions Discovery et iQIYI mardi après la clôture de Wall Street, selon de nombreuses sources, la banque suisse continuant de liquider des positions après la chute du fonds spéculatif Archegos Capital, qui a fait défaut sur des appels de marge.

La banque suisse n'a pas fini de déboucler ses positions liées à Archegos, a indiqué une source proche du dossier.

Le groupe a estimé la perte liée aux difficultés du fonds spéculatif à 4,4 milliards de francs suisses (4,25 milliards d'euros) et a annoncé un remaniement de sa direction.

Les actions Discovery et IQIYI ont chuté dans les transactions électroniques après la publication des offres qui étaient inférieures au prix de clôture des deux valeurs.

Credit Suisse a mis sur le marché 19 millions d'actions de classe A et 22 millions d'actions de classe C de Discovery ainsi que 35 millions d'actions cotées à New York du groupe chinois iQIYI juste après la clôture. CNBC a été le premier à faire état de cette opération.

Les sources ont indiqué que Credit Suisse avait proposé une fourchette entre 38,40 dollars et 39,60 dollars pour les actions de classe A de Discovery, contre un cours de clôture de 40,38 dollars.

La fourchette de prix pour les actions de classe C de Discovery était située entre 32,35 dollars et 33,75 dollars, à comparer à un cours de clôture de 34,78 dollars.

Pour iQIYI, les actions ont été proposées entre 15,85 dollars et 16,35 dollars, contre un cours de clôture de 16,66 dollars.

Un porte-parole de Credit Suisse n'a pas souhaité faire de commentaires.

La semaine dernière, le groupe bancaire a cédé d'importants blocs d'actions des sociétés ViacomCBS, Vipshop et Farfetch en lien également avec le débouclage de ses positions liées à Archegos.

Outre les difficultés relatives au fonds spéculatif américain, Credit Suisse doit également faire face aux conséquences de la perte de 10 milliards de dollars de fonds liés à Greensill Capital, qui a fait une demande d'insolvabilité le mois dernier après avoir perdu le soutien de ses principaux bailleurs de fonds.

Mardi, le groupe bancaire suisse a dit avoir identifié des prêts d'une valeur de 2,3 milliards de dollars exposés à des incertitudes financières et à des litiges dans ses fonds liés à Greensill.

Credit Suisse a dit pouvoir rembourser 1,7 milliard de dollars aux investisseurs, portant le montant total des remboursements à 4,8 milliards.

(Sinéad Carew, Lance Tupper et Matt Scuffham; Blandine Hénault pour la version française, édité par Patrick Vignal)