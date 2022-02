Au procès de Credit Suisse, l'ombre du "roi de la cocaïne" bulgare

Sofia (awp/afp) - Il n'est pas dans la salle d'audience mais son nom est dans toutes les têtes: Evelin Banev, baron de la drogue bulgare, est au coeur d'un procès au long cours de la banque Credit Suisse.

Le groupe helvétique, jugé aux côtés d'autres prévenus, est mis en cause pour ne pas avoir su empêcher une vaste opération de blanchiment d'argent.

Les débats, prévus pour durer plusieurs semaines, se sont ouverts le 7 février devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (sud-est).

Connu sous les sobriquets de Brendo, Igor, B ou Nonno, l'ancien lutteur de 57 ans est le grand absent.

S'il n'est pas ciblé par les poursuites, le parquet suisse pointe, dans un acte d'accusation de 500 pages, son rôle de chef de réseau.

Visé par une notice rouge d'Interpol, le "roi de la cocaïne" est recherché par la Bulgarie, l'Italie et la Roumanie, où il a été condamné à des peines de prison.

En cavale depuis 2018, il avait été arrêté en septembre dernier en Ukraine mais rapidement remis en liberté par les autorités de ce pays dont il a acquis la nationalité.

Du tennis à la banque

Evelin Banev a été sollicité par le tribunal pour intervenir par visioconférence d'ici fin février. Son avocate à Sofia, contactée par l'AFP, s'est refusée à tout commentaire.

Sur les bancs, figurent d'anciens sportifs qui ont quitté la Bulgarie après la chute du communisme en 1989 pour rejoindre la Suisse.

L'un, âgé de 60 ans, est un ami d'enfance de "Brendo" et son "homme de paille" présumé.

Tous deux pratiquaient la lutte au sein du même club. Au début des années 1990, "de nombreux lutteurs se sont fait approcher par les clans mafieux après avoir perdu le soutien de l'Etat" comme source de revenus, explique le parquet.

L'autre est une ancienne championne de tennis, pointant un temps au 69e rang mondial, et gestionnaire de Credit Suisse au moment des faits.

Il est reproché à cette femme de 49 ans d'avoir "accepté d'effectuer des opérations destinées à dissimuler l'origine criminelle des fonds" sans procéder aux "clarifications" nécessaires.

Les enquêteurs ont recensé des actes entre 2004 et 2008 portant sur "plus de 146 millions de francs suisses suisses" (138 millions d'euros), mais seuls les faits intervenus après février 2007 sont examinés pour cause de prescription.

La banque a dit "rejeter sans réserve comme infondées toutes les accusations (...) dans cette affaire héritée du passé", se disant "convaincue de l'innocence de son ancienne collaboratrice".

Devant la Cour, celle-ci, "détruite par 13 ans d'instruction", a laissé libre cours à "sa colère", a relaté Me Grégoire Mangeat. "L'existence d'un soupçon d'origine illicite des fonds a toujours été totalement contestée", a-t-il dit à l'AFP, dénonçant "une honte et une tristesse absolue".

Meurtres et kidnapping

Liasses de billets transportés par la route vers la Suisse, ou transferts d'argent depuis des comptes offshores: "Brendo" a mis en place "un véritable conglomérat juridico-économique composé de plus de 200 sociétés", soulignent les procureurs.

Les fonds blanchis étaient ensuite investis en Bulgarie, notamment dans la construction de complexes résidentiels et d'hôtels de luxe sur la côte de la mer Noire.

Selon l'enquête, le baron de la drogue jouissait de contacts au plus haut niveau de l'Etat, sur fond de corruption endémique.

Sa vie a tout d'un roman: doté selon la justice bulgare de multiples passeports, par exemple du Venezuela ou sous l'identité d'un garçon décédé au Maroc dans les années 1970, "il agit sur la scène mondiale", analyse Tihomir Bezlov, spécialiste du crime organisé.

Fort de "la confiance, apparemment, des cartels d'Amérique du Sud", il est soupçonné "d'avoir vendu sa marchandise sur certains des plus grands marchés - Italie et Espagne", ajoute l'expert, au fil d'un parcours émaillé de nombreux actes de violence.

Le procès a ainsi évoqué le meurtre de Konstantin Dishliev, un de ses partenaires qui était client de Credit Suisse et a été tué en mai 2005. La mère de ce dernier est également tombée sous les balles en 2008, alors qu'elle s'apprêtait à témoigner.

Evelin Banev a lui-même reçu une spectaculaire mise en garde quand sa fille, alors âgée de 10 ans, fut kidnappée en mars 2013 devant son domicile. Elle avait été libérée 47 jours plus tard contre le paiement d'une rançon dans des conditions mystérieuses.

