Aucun signe de lumière au bout du tunnel pour les investisseurs du Credit Suisse

Alors que la deuxième plus grande banque suisse affirme qu'elle peut créer de la valeur en servant ses clients fortunés avec "soin et esprit d'entreprise", le marché n'est pas encore convaincu et le cours de son action a chuté de près d'un tiers en un an, faisant perdre quelque 10 milliards de francs suisses (11 milliards de dollars) à sa valorisation.

Pendant ce temps, d'autres grandes banques européennes, soutenues par la perspective d'une hausse des taux d'intérêt, ont gagné près de 50 % en valeur boursière sur la même période et sa rivale zurichoise UBS a laissé le Credit Suisse pour de la poussière.

"Credit Suisse a une longue liste de scandales et de problèmes", a déclaré Stefan Sauerschell, investisseur obligataire chez Union Investment, à propos de la banque, fondée en 1856, qui dit compter 48 770 employés et 3 510 chargés de clientèle dans le monde.

"Nous avons toujours pensé que le processus de gestion serait amélioré et puis le prochain coup de poing a atterri. S'il y avait une autre perte de plus d'un milliard, ce serait une catastrophe", a ajouté M. Sauerschell.

Les choses ne se sont pas arrangées cette semaine, lorsque le Credit Suisse a annoncé une perte trimestrielle pire que prévu de 2,2 milliards de dollars et a prévenu que les perspectives étaient sombres pour 2022, date à laquelle il a déclaré que les bénéfices seraient affectés par les coûts de restructuration et les salaires.

Ces perspectives ont encore fait chuter ses actions déjà malmenées, après une année où la banque a enregistré une perte de 1,6 milliard de francs suite à la liquidation de 10 milliards de dollars de fonds de financement de la chaîne d'approvisionnement liés à la société financière britannique insolvable Greensill, et une perte de 5,5 milliards de dollars suite à l'implosion du fonds d'investissement Archegos.

Le conseiller en procurations Ethos a critiqué la décision du Credit Suisse de ne pas publier son enquête sur l'affaire Greensill.

"La banque devrait restaurer la confiance de ses actionnaires et de ses parties prenantes en faisant preuve de transparence sur les racines et les causes des problèmes", a déclaré Vincent Kaufman d'Ethos dans une réponse par e-mail à Reuters.

Thomas Gottstein, qui est devenu directeur général de Credit Suisse en 2020, a déclaré après les résultats cette semaine qu'il était convaincu que la banque était bien positionnée pour se développer et que la gestion des risques était "au cœur même de son ADN".

Le Credit Suisse s'est refusé à tout autre commentaire.

Pourtant, les investisseurs et les analystes ne sont pas convaincus, après avoir entendu parler d'un changement dans la façon dont la banque rémunère son personnel de haut niveau, couplé à un ralentissement des affaires et à des perspectives sombres.

"Ils sont dans une situation très difficile. Nous avons vu les problèmes avec Greensill et d'autres cas se répercuter sur les affaires, les ralentissant", a déclaré Andreas Venditti, un analyste de la banque suisse Vontobel, à propos de la situation difficile du Credit Suisse.

"En même temps, la banque doit débourser plus d'argent pour garder son personnel. Bien que cela puisse satisfaire le personnel, le marché n'aime pas les coûts plus élevés. Et les perspectives sont moroses".

Bien que le Credit Suisse ait réduit son enveloppe de primes, il a atténué le choc pour ses propres banquiers en prenant la mesure inhabituelle de verser des centaines de millions en espèces tout en réduisant le nombre d'actions qu'il leur attribue.

Les banquiers seniors, qui, selon la banque, ont subi une part plus importante de la réduction des bonus, ont reçu 799 millions de francs suisses en espèces, contre 59 millions de francs seulement en 2020.

SKELETONS

Cette semaine, Moody's a fait part de ses inquiétudes concernant le ralentissement de l'afflux d'argent au Credit Suisse, avertissant que cela pourrait faire baisser les revenus et soulignant les pressions sur la gestion de fortune, les coûts de restructuration et la hausse des rémunérations du personnel.

"Nous nous attendons à ce que les résultats de 2022 soient faibles", a déclaré l'agence de notation, tandis que les analystes de Citigroup ont déclaré qu'il était "difficile de trouver des éléments positifs" dans les derniers résultats, même s'ils voient une valeur à long terme dans les actions du Credit Suisse.

Le passé de la banque continue de la hanter, rendant plus difficile la restauration d'une image qui est essentielle pour conserver les clients fortunés.

Sa réputation est une fois de plus mise à mal dans le cadre du premier procès pénal d'une grande banque en Suisse, dans lequel le Credit Suisse et un ancien employé sont accusés d'avoir permis à un présumé gang de trafiquants de cocaïne bulgares de blanchir des millions d'euros, dont une partie dans des valises.

Le Credit Suisse a rejeté toutes les allégations, tandis que son employé nie toute faute.

Le procès a suscité un vif intérêt en Suisse et d'autres représentants de Credit Suisse doivent témoigner, sous l'œil attentif des investisseurs.

"Ils doivent ... s'assurer qu'ils n'ont plus de squelettes dans le placard", a déclaré un analyste, qui a demandé à ne pas être nommé, à propos de ce que Credit Suisse doit maintenant faire.

"Ils se sont mis dans une position où vous ne leur accordez pas le bénéfice du doute".

Graphique : Credit Suisse vs UBS :