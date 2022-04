Axel Lehmann élu à la présidence de Credit Suisse

Zurich (awp) - Les actionnaires de Credit Suisse ont entériné à une large majorité l'élection d'Axel Lehmann au poste de président du conseil d'administration. Ce dernier assumait déjà cette charge depuis le départ inopiné de son prédécesseur António Horta-Osório, quelques mois seulement après son arrivée dans l'organe de surveillance du numéro deux bancaire helvétique en octobre dernier.

La candidature de l'ancien dirigeant d'UBS a été approuvée par 95,3% des suffrages. A titre de comparaison, les administrateurs sortants et ceux se présentant pour un premier mandat - Mirko Bianchi, Keyu Jin et Amanda Norton - ont été adoubés avec entre 70 et 97% de "oui".

Le vice-président Severin Schwan - accessoirement patron du géant pharmaceutique Roche - ainsi que le président du comité de rémunération Kai Nargolwala et Juan Colombas, un proche de Horta-Osório n'étaient pas candidats à leur réélection. La vice-présidence est échue à Christian Gellerstad, un ancien de Pictet.

Avant d'accéder à la présidence de Credit Suisse, son nouveau président a officié à la direction du rival UBS entre 2015 et janvier 2021, où il a occupé successivement le poste de directeur des opérations (COO) du groupe et directeur général (CEO) de l'entité helvétique de la banque aux trois clés.

Il a également officié auparavant comme directeur des risques (CRO) auprès de Zurich Insurance. C'était d'ailleurs avant tout son expérience dans la gestion du risque qui lui avaient valu de rejoindre le conseil d'administration de l'établissement aux deux voiles l'automne dernier.

Le prédécesseur d'Axel Lehmann, António Horta-Osório, avait démissionné en janvier, neuf mois à peine après sa prise de fonction, suite à des manquements répétés en matière de respect des règles de quarantaine, en Suisse et au Royaume-Uni. Ce départ précipité avait fait grnad bruit, après les multiples plaidoyers du Portugais pour une nouvelle culture de la gestion du risque et la responsabilité individuelle.

