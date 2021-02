Banque Migros nomme un nouveau responsable pour sa clientèle privée

Zurich (awp) - Banque Migros a nommé Markus Schawalder en qualité de nouveau membre de la direction générale et responsable Clients privés à partir du 1er avril, selon un communiqué paru lundi. Il succède à Markus Maag, qui reprend ce même jour la direction Clients privés de la région de Zurich et démissionne de la direction générale.

M. Schawalder, économiste d'entreprise HES et détient un Master of Advanced Studies en gestion bancaire, a démarré sa carrière chez Credit Suisse et KPMG Consulting. Il est actuellement responsable Clients privés auprès de la Liechtensteinische Landesbank (LLB)

md/fr