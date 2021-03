Barkin (Fed): Les USA pourraient être proches d'une reprise complète

WASHINGTON, 22 mars (Reuters) - L'économie américaine pourrait être "sur le point de finaliser" sa reprise après la récession provoquée par la crise sanitaire du coronavirus, a déclaré dimanche le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, même s'il a prévenu que des risques demeuraient pour certains travailleurs.

"Les vaccins sont en cours de déploiement, et les taux de contamination et d'hospitalisation sont en chute. Des surplus d'économies et les mesures de relance budgétaire devraient contribuer à alimenter la demande refoulée de consommateurs libérés par les vaccins et un climat plus chaud", a-t-il dit dans des remarques préparées en amont d'une conférence organisée par Credit Suisse sur l'investissement en Asie.

"Avec ce soutien, l'économie a effectué une grande partie du rebond", a dit Thomas Barkin, alors que le plan de relance de 1.900 milliards de dollars récemment approuvé par le Congrès a alimenté un bond des revenus et des économies des ménages américains qui aide à compenser le nombre toujours important de pertes d'emploi.

"Je suis confiant sur le fait que nous sommes sur le point de finaliser la reprise", a-t-il ajouté. (Howard Schneider; version française Jean Terzian)