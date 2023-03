"BlackRock ne participe à aucun projet d'acquisition de tout ou partie du Credit Suisse et n'a aucun intérêt à le faire", a déclaré le porte-parole à Reuters.

Le Financial Times a rapporté plus tôt que BlackRock travaillait sur une offre rivale pour le Credit Suisse, dans le but de contrecarrer un plan d'acquisition de la banque en difficulté par UBS. Le géant américain de l'investissement évalue un certain nombre d'options et travaille avec d'autres investisseurs, a ajouté le FT.