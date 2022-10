CREDIT SUISSE : de crise en crise

Retour de flamme pour Crédit Suisse qui a tenté, le week-end dernier, de rassurer ses clients, investisseurs et salariés sur sa santé financière, mise à mal depuis le début de l’année. Les commentaires de la direction, en amont de la présentation de la nouvelle stratégie prévue à la fin du mois, ont eu l’effet inverse et enflammé les réseaux sociaux et semé la graine de la rumeur : que la banque allait procéder à une levée de capitaux.

Le spread sur ses CDS (pour Credit Default Swaps, des mécanismes de protection contre un éventuel défaut) a atteint un point haut annuel vendredi, battu dès lundi par un nouveau pic. La situation a l'air de s'être un peu détendue à l'heure où j'écris ces lignes.

Ce nouvel écueil n’était pas nécessaire. Il n’est pas rare que l’actualité tumultueuse de l’institution suisse occupe les pages de Zonebourse, et nous lui avons, au cours des derniers mois, dédié notre Une à plusieurs reprises, notamment avec :

Le “Fallait pas l’inviter” d’Anthony Bondain.

Le précédent Clin d’oeil de la rédaction dédié à l'institution,

Une liste non-exhaustive des déboires de la banque.

Dessin d'Amandine Victor pour Zonebourse