CS: S&P confirme A/A-1 pour Credit Suisse SA, BBB pour Credit Suisse Group

Francfort (awp) - S&P a confirmé les ratings de crédit de Credit Suisse. Les notes long et court termes d'émetteur de Credit Suisse SA et de ses filiales restent à "A/A-1", a indiqué l'agence jeudi soir. La note d'émetteur long terme "BBB" pour la holding non opérationnelle Credit Suisse Group SA a également été confirmée. La perspective reste "négative" pour toutes les notes.

S&P voit des risques croissants pour le turnaround opérationnel de la banque car l'environnement économique se détériore rapidement et les récentes turbulences sur les marchés pourraient rendre plus difficile la réalisation des plans de restructuration de la direction. Ces plans doivent être dévoilés le 27 octobre, avec les résultats au 3ème trimestre.

La solide dotation en capital de la banque constitue un important soutien pour les ratings. Cela offre un certain matelas à la banque alors que les perspectives financières se détériorent pour la réalisation de la stratégie et la réorganisation.

Les perspectives négatives pour l'ensemble des notes reflètent surtout les risques pour la stabilité des affaires de la banque. Les incertitudes sont toujours élevées en relation avec les plans de réexamen de la stratégie.

Les spéculations continuent par ailleurs à propos de la restructuration. Jeudi, la banque n'a pas voulu commenter une dépêche de l'agence Bloomberg selon laquelle des discussions seraient en cours avec un investisseur pour céder des unités de la banque d'investissements, afin d'éviter une éventuelle augmentation de capital. La banque a en revanche confirmé avoir mis en vente l'Hôtel Savoy situé sur la Paradeplatz à Zurich.

uh/rp