CS/affaire Archegos, un fonds de pensions US dépose plainte contre des managers

Zurich (awp) - Un fonds de pension américain a déposé mardi dernier une plainte contre d'actuels et anciens managers de Credit Suisse, a rapporté Bloomberg vendredi soir. Le fonds de pension de la ville de Providence, dans l'état de Rhode Island, a déposé plainte contre plus d'une douzaines de managers de la banque aux deux voiles devant un tribunal New Yorkais, en relation avec le scandale Archegos.

Le fonds reproche aux managers de la banque de s'être rendus coupables de manquements au niveau de la gestion des risques dans le cadre du fonds spéculatif Archegos Capital, entretemps en faillite. La plainte est dirigée contre une grande partie de la direction actuelle et contre les anciens présidents du conseil d'administration, le directeur risques et le directeur Banque d'investissement, selon Bloomberg.

Les managers en question n'ont pas pris à temps des mesures pour contrôler le comportement négligent de l'Unité Prime Brokerage. Le fonds a déposé plainte au nom de tous les actionnaires et demande au tribunal new yorkais de "rétablir les dommages financiers causés" par le comportement présumé fautif de la banque et qui pourraient encore être causés.

Contactée par AWP, une porte-parole de la grande banque a refusé de commenter.

La faillite du fonds Archegos de l'investisseur controversé Bill Hwang en mars 2021 a entrainé des pertes à hauteur de plusieurs milliards pour des banques et des investisseurs. Credit Suisse a été le plus touché, qui en a essuyé une perte de près de 5 milliards de francs suisses l'an dernier.

mk/rp