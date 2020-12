CS change de responsable pour la clientèle entreprises helvétique

Zurich (awp) - Credit Suisse a désigné Andreas Gerber à la tête des activités Entreprises de sa filiale helvétique. Actuellement en charge des petites et moyennes entreprises (PME), ce dernier succédera le 1er janvier à Didier Denat, qui a décidé selon la formule consacrée de "relever un nouveau défi professionnel".

Le quinquagnaire rejoindra également la direction générale de la division Swiss Universal Bank (SUB), précise le numéro deux bancaire helvétique dans un communiqué. Economiste de formation, le futur responsable de la clientèle entreprises suisse a rejoint les rangs du groupe en 1989, et a été en charge de ce segment pour les régions Mittelland et Zurich/Schaffhouse, avant d'assumer l'ensemble des activités PME pour la Suisse à partir d'avril 2015.

Credit Suisse se targue de compter dans sa clientèle plus de 100'000 PME, grandes entreprises basées en Suisse et organisations gouvernementales. Sa gamme de services pour ce segment comprend des solutions de conseil sur mesure, notamment des solutions de financement et d'opérations de paiement, des plans de succession d'entreprise et des conseils en matière de fusions et acquisitions (M&A).

