CS confirme sa prévision de recul de 4% du PIB en 2020 malgré la 2e vague

Zurich (awp) - Les économistes du Credit Suisse continuent de prévoir que le PIB de la Suisse enregistrera cette année un recul de 4,0%, malgré l'arrivée de la seconde vague de la pandémie du coronavirus. Ils prévoient par ailleurs que le PIB au 3e trimestre aura rebondi plus fortement que prévu sur un trimestre.

Selon les calculs de ces experts, le PIB aura progressé de 6% au 3e trimestre, contre +5% lors de leur précédente estimation. En raison de la 2e vague du coronavirus, le PIB devrait reculer de 0,5% sur un trimestre au 4e trimestre. L'un dans l'autre, les deux estimations se compensent.

Selon les économistes de la banque aux deux voiles, le pessimisme n'est pas de rigueur, car les mesures de restrictions prises sont nettement moins agressives que lors de la première vague et les mesures pour amortir les conséquences négatives sont déjà établies par la politique.

De plus, l'ensemble du monde ne se trouve plus dans une spirale baissière synchronisée et le stress du système financier est moindre que lors des premières mesures. Les experts soulignent aussi les progrès de la médecine dans la connaissance du virus.

