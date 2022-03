CS et UBS progressent sur la stabilité financière (Finma)

Zurich (awp) - Les deux grandes banques helvétiques Credit Suisse et UBS ont réalisé des progrès en matière de stabilité face à d'éventuelles crises financières, a constaté le gendarme des marchés financiers Finma. Les établissements nationaux d'importance systémique ont par contre été tancés, leurs plans d'urgence étant jugés "inexécutables".

Les deux grands groupes bancaires zurichois ont affiché des "progrès supplémentaires" au niveau de leurs plans de sauvetage, visant à créer les conditions nécessaires pour un assainissement ou une sortie du marché par une faillite ordonnée en cas de crise. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a par ailleurs approuvé leurs plans de stabilisation, a-t-elle ajouté jeudi dans un communiqué.

Cette dernière a estimé que "les plans d'urgence suisses de Credit Suisse et UBS sont exécutables".

La Finma a également accepté les stratégies de stabilisation de la contrepartie centrale de la Bourse suisse SIX x-clear et du dépositaire central SIX SIS. Mais certaines conditions "doivent être remplies d'ici mi-2022", a averti le régulateur. SIX x-clear, qui assure les services de compensation de la place financière zurichoise, doit ainsi être en mesure de poursuivre temporairement ses fonctions critiques pendant six mois au maximum dans le cadre d'une liquidation complète de l'activité.

Postfinance, Raiffeisen et la Banque cantonale de Zurich - classées toutes les trois comme étant des banques actives au plan national d'importance systémique - ont par contre obtenu de moins bonnes notes de la part de la Finma. Leurs plans d'urgence sont "inexécutables", a-t-elle jugé.

"Jusqu'ici, aucune de ces banques n'a réservé suffisamment de capital absorbant les pertes pour pouvoir être recapitalisée et continuer ses opérations en cas de crise", a estimé le régulateur helvétique.

al/fr