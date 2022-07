Credit Suisse : 1a Immo PK reporte sa cotation en bourse

Comme prévu, Credit Suisse Funds AG a en grande partie achevé les préparatifs de la cotation en bourse de Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK, n° de valeur 844 303). Toutefois, le marché des fonds immobiliers traverse actuellement une phase de grande volatilité et de fortes fluctuations des volumes de négoce, de sorte qu'il n'est pas possible de garantir le succès de l'introduction en bourse au quatrième trimestre 2022. En raison de la modification des conditions du marché, la situation sera réévaluée et des informations seront données en temps voulu sur la suite de la procédure.

Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA fait partie de la division Asset Management de Credit Suisse Group. L'Asset Management gère des actifs pour un montant supérieur à 462.0 mia CHF à travers le monde (au 31 mars 2022). S'appuyant sur la présence internationale de Credit Suisse Group, l'Asset Management offre des solutions de gestion active et passive tant pour les placements traditionnels que pour les placements alternatifs ainsi qu'une expertise unique en matière de produits en Suisse, dans la région EMEA, dans la région APAC et en Amérique. La durabilité revêt une grande importance. Nous proposons une large gamme de fonds de placement actifs et passifs qui sont conformes au Credit Suisse Sustainable Investment Framework ou qui répliquent un indice durable. Nous poursuivons pour ce faire différentes approches qui incluent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à différents moments du processus d'investissement.

Disclaimer

Ce document a été conçu par Credit Suisse. Les opinions exprimées sont celles de Credit Suisse au moment de la rédaction. Toute modification demeure réservée. Ce document a été publié exclusivement à titre d'information et à l'usage des personnes concernées. Il ne s'agit ni d'une offre ni d'une incitation à l'achat ou à la vente de titres de la part ou à la demande de Credit Suisse. Les indications relatives à l'évolution des différentes valeurs dans le passé ne sont pas forcément représentatives des développements futurs. Les informations et les analyses proviennent de sources connues pour être fiables. Toutefois, Credit Suisse ne garantit pas qu'elles soient exactes ou complètes et ne peut donc être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation.

Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l'US Securities Act de 1933, dans sa version amendée).

Veuillez noter que le régime fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et qu'il est susceptible de changer à l'avenir. Ce document n'est pas destiné à être utilisé à des fins fiscales. Le destinataire devrait obtenir une clarification à cet égard auprès des autorités fiscales compétentes et/ou de conseillers fiscaux.

Le fonds de placement collectif de capitaux (Credit Suisse 1a Immo PK) mentionné dans le présent communiqué a été créé en Suisse. Le cercle des investisseurs est limité aux institutions de prévoyance professionnelle, aux caisses d'assurances sociales et aux caisses de compensation de Suisse exonérées d'impôt. La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) AG, Zurich. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du contrat de fonds de placement actuel avec son annexe et du dernier rapport annuel (ou semestriel si celui-ci contient des données plus récentes). Le contrat de fonds de placement avec l'annexe ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG, Zurich, ou de toutes les succursales de Credit Suisse (Suisse) AG en Suisse.

Les principaux risques associés aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, l'évolution des taux d'intérêt hypothécaires, l'évaluation subjective des immeubles, les risques intrinsèques liés à la construction d'immeubles et les risques environnementaux (p. ex. terrains contaminés).