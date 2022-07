Credit Suisse : Communiqué de presse 2Q22

Communiqué de presse

Zurich, 27 juillet 2022

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Le Credit Suisse déclare des produits nets de 3,6 mrd CHF et une perte avant impôts de 1,2 mrd CHF, ainsi qu'un ratio CET1 de 13,5% au 2T22

«Nos résultats pour le deuxième trimestre 2022 sont décevants, en particulier à l'Investment Bank, et ont été impactés par une hausse des provisions pour litiges et d'autres éléments d'adaptation. La performance de la banque a été considérablement affectée par un certain nombre de facteurs externes, incluant des vents contraires géopolitiques, macroéconomiques et sur les marchés. Ces circonstances difficiles ont conduit à des résultats qui ont éclipsé la solidité de nos activités clientèle leaders dans les quatre divisions de la banque. L'urgence d'une action décisive est claire et un examen complet visant à renforcer notre pivot vers les activités de Wealth Management, de la Swiss Bank et d'Asset Management, soutenu par une transformation fondamentale de notre Investment Bank, est en cours. Par ailleurs, nous avons à présent lancé un large programme d'efficacité en termes de coûts et de transformation numérique afin de réduire notre base de coûts absolus à moins de 15,5 mrd CHF à moyen terme.

Ce jour marque un changement de leadership pour le Credit Suisse. Ce fut un privilège et un honneur absolu de servir le Credit Suisse au cours de ces 23 dernières années. Depuis le premier jour, ma passion a été de fournir un service de premier ordre à nos clients. En tant que leader, depuis que j'ai rejoint le Directoire en 2015, je me suis concentré sur l'obtention de résultats et sur l'adhésion à nos valeurs, notamment le partenariat, la responsabilité et l'intégrité.»

Thomas Gottstein, Chief Executive Officer de Credit Suisse Group AG

Veuillez vous référer au communiqué de presse supplémentaire publié le 27 juillet 2022 concernant le changement dans le management et l'examen stratégique complet.

Résultats du Credit Suisse Group pour le 2T22

Résultats déclarés (en mio. CHF) 2T22 1T22 2T21 Δ1T22 Δ2T21 1S22 1S21 Δ1S21 Produits nets 3645 4412 5103 (17)% (29)% 8057 12 677 (36)% Provisions pour pertes sur crédit 64 (110) (25) - - (46) 4369 - Charges d'exploitation totales 4754 4950 4315 (4)% 10% 9704 8252 18% Bénéfice/(perte) avant impôts (1173) (428) 813 - - (1601) 56 - Taux d'imposition effectif (36)% 35% 70% - - (17)% 71% - Bénéfice/(perte net(te)) distribuable aux (1593) (273) 253 - - (1866) 1 - actionnaires Rendement des fonds propres tangibles (15,0)% (2,6)% 2,6% - - (8,9)% 0,0% - Rapport coûts/revenus 130% 112% 85% - - 120% 65% - Afflux nets de nouveaux capitaux en mrd CHF (7,7) 7,9 (4,7) - - 0,2 23,7 - Actifs gérés en mrd CHF 1454 1555 1,632 - - 1454 1632 - Résultats adaptés* (en mio. CHF) 2T22 1T22 2T21 Δ1T22 Δ2T21 1S22 1S21 Δ1S21 Produits nets 3820 4582 5226 (17)% (27)% 8402 12 656 (34)% Provisions pour pertes sur crédit 64 45 (95) - - 109 (131) - Charges d'exploitation totales 4198 4237 4008 (1)% 5% 8435 7878 7% Bénéfice/(perte) avant impôts (442) 300 1313 - - (142) 4909 -

Ratios de fonds propres au 2T22

13,5% 4,3% 6,1

Ratio CET1, contre 13,7% au 2T21 CET1 leverage ratio, contre 4,2% au 2T21 Tier 1 leverage ratio, contre 6,0% au 2T21

