Credit Suisse : Communiqué de presse 4Q22

Communiqué de presse Zurich, le 9 février 2023 Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC Le Credit Suisse enregistre de solides progrès sur les priorités stratégiques du Groupe; il déclare des produits nets de 3,1 mrd CHF, une perte avant impôts de 1,3 mrd CHF et un ratio CET1 de 14,1% au 4T22 «2022 a été une année cruciale pour le Credit Suisse. Nous avons annoncé notre plan stratégique pour créer une banque plus simple, plus ciblée, axée sur les besoins de ses clients, et depuis octobre nous le mettons en œuvre à un rythme soutenu. Nous avons levé avec succès quelque 4 mrd CHF de fonds propres, accéléré la réalisation de nos ambitieux objectifs de réduction des coûts et avons fait des progrès importants dans la restructuration radicale de notre Investment Bank. Notre annonce d'aujourd'hui concernant notre acquisition de l'activité d'investment banking de M. Klein & Company marque une nouvelle étape dans la création de CS First Boston en tant qu'établissement indépendant leader dans les affaires de marchés des capitaux et de conseil. La transaction devrait renforcer encore les compétences de conseil et de marchés des capitaux de CS First Boston. Nous disposons d'un plan clair pour créer un nouveau Credit Suisse et entendons continuer à mener à bien notre transformation stratégique sur trois ans en redéfinissant les contours de notre portefeuille, en réallouant le capital, en réduisant la taille de notre base de coûts et en tirant parti de nos activités leaders.» Ulrich Körner, Chief Executive Officer de Credit Suisse Group AG _______________________________________________________________________________________________________________________ Mise en œuvre disciplinée de notre stratégie et accélération de la réduction des risques et du désendettement ▪ Perte avant impôts déclarée de 1,3 mrd CHF; perte avant impôts adaptée* de 1,0 mrd CHF Performance financière du ▪ Ratio CET1 de 14,1%, Tier 1 leverage ratio de 7,7% 4T22 conforme à nos ▪ Amélioration de notre ratio de liquidité à court terme (LCR) moyen à 144%1 à la fin du précédentes annonces 4T22 depuis des niveaux bas au cours du trimestre ▪ Le Conseil d'administration proposera un dividende de 0.05 CHF par action pour 2022; sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale 2023 ▪ Mise en œuvre soutenue des mesures stratégiques à partir d'une position de force en termes de capital; exécution réussie de levées de fonds de quelque 4 mrd CHF ▪ Enregistrement d'un désendettement accéléré de la Non-Core Unit (NCU)2 et de Securitized Products Group (SPG) ▪ Progrès réalisés dans la vente de SPG à Apollo Global Management3 avec l'exécution de la première partie de la vente le 8 février 2023. En bonne voie pour achever la Mise en œuvre de la stratégie transaction au 1S23 devançant le calendrier ▪ Annonce de la prochaine étape dans la création de CS First Boston avec l'acquisition de The Klein Group LLC4, l'activité d'investment banking de M. Klein & Company LLC, afin de renforcer les compétences de conseil et de marchés des capitaux de CS First Boston ▪ Transformation des coûts initiée au 4T22, qui devraient représenter environ 80% de la réduction de la base de coûts ciblée de quelque 1,2 mrd CHF à réaliser durant l'exercice 2023, avec d'autres initiatives en cours ▪ Transformer la banque en le nouveau Credit Suisse, axé sur les divisions Wealth Management et Swiss Bank, complétées par les solides compétences d'Asset Management et de Markets Priorités stratégiques claires pour 2023-2024 Progresser dans la création d'un CS First Boston pleinement indépendant

Accélérer le désendettement et la réduction des risques dans la Non-Core Unit

Non-Core Unit Simplifier l'organisation et se retirer des activités non centrales afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts

Renforcer la dynamique des affaires en 2023 et au-delà Page 1 Communiqué de presse Zurich, le 9 février 2023 Résultats du Credit Suisse Group pour le 4T22 et l'exercice 2022 Résultats déclarés (en mio. CHF) 4T22 3T22 4T21 Δ3T22 Δ4T21 2022 2021 Δ2021 Produits nets 3060 3804 4582 (20)% (33)% 14 921 22 696 (34)% Provisions pour pertes sur crédit 41 21 (20) - - 16 4205 - Charges d'exploitation totales 4334 4125 6266 5% (31)% 18 163 19 091 (5)% Bénéfice/(perte) avant impôts (1315) (342) (1664) - - (3258) (600) - Charge/(gain) d'impôt sur le bénéfice 82 3698 416 (98)% (80)% 4048 1026 - Bénéfice/(perte) net(te) distribuable aux (1393) (4034) (2085) - - (7293) (1650) - actionnaires Rendement des fonds propres tangibles (13,5)% (38,3)% (20,9)% - - (17,6)% (4,2)% - Rapport coûts/revenus 142% 108% 137% - - 122% 84% - Afflux nets/(sorties nettes) de capitaux en mrd CHF (110,5) (12,9) 1,6 - - (123,2) 30,9 - Actifs gérés en mrd CHF 1294 1401 1614 - - 1294 1614 - Résultats adaptés* (en mio. CHF) 4T22 3T22 4T21 Δ3T22 Δ4T21 2022 2021 Δ2021 Produits nets 2964 3798 4384 (22)% (32)% 15 164 22 544 (33)% Provisions pour pertes sur crédit 41 21 (15) - - 171 (102) - Charges d'exploitation totales 3938 3869 4071 2% (3)% 16 242 16 047 1% Bénéfice/(perte) avant impôts (1015) (92) 328 - - (1249) 6599 - Ratios de fonds propres 4T22 3T22 4T21 Δ3T22 Δ4T21 2022 2021 Δ2021 Ratio CET1 14,1% 12,6% 14,4% - - 14,1% 14,4% - Tier 1 leverage ratio 7,7% 6,0% 6,1% - - 7,7% 6,1% - CET1 leverage ratio 5,4% 4,1% 4,3% - - 5,4% 4,3% - Produits nets pour le 4T22 et le 4T21 par division Les graphiques ci-dessous excluent le Corporate Center, qui représente 7% des produits nets pour le 4T22 et (2)% des produits nets pour le 4T21. Wealth Management Investment Bank Swiss Bank Asset Management 9% 15% 37% 32% Produits nets par division au 4T22 sur une base en CHF Wealth Management Investment Bank 9% Swiss Bank 30% Asset Management 36% 26% Produits nets par division au 4T21 sur une base en CHF Page 2 Media Release Zurich, February 9, 2023 Résumé de la performance du 4T22 La performance du Credit Suisse au 4T22 a été affectée par le contexte économique et l'environnement de marché difficiles, par d'importantes sorties dans les dépôts et sorties nettes de capitaux au début du trimestre et par l'exécution de nos mesures stratégiques. la suite de l'annonce de la stratégie du Groupe le 27 octobre 2022, le Credit Suisse a commencé à mettre en œuvre rapidement les mesures annoncées au cours du 4T22 afin de jeter les bases du nouveau Credit Suisse. Nous avons annoncé des mesures décisives afin de restructurer radicalement l'Investment Bank, d'accélérer la transformation des coûts, et de renforcer et réaffecter le capital.

L'exécution de chacune de ces mesures progresse bien. Des détails supplémentaires sur les progrès stratégiques réalisés sont présentés dans une section séparée: «Réaliser notre transformation stratégique - le nouveau Credit Suisse». Nous continuons à mettre en œuvre nos actions stratégiques à partir d'une position de force en termes de capital. Notre CET1 capital ratio était de 14,1% à la fin du 4T22, enregistrant une hausse par rapport à 12,6% à la fin du 3T22, principalement en raison des levées de fonds se traduisant par un produit brut d'environ 4,0 mrd CHF ainsi que de réductions des actifs pondérés en fonction des risques, partiellement neutralisées par notre perte nette. Notre Tier 1 leverage ratio et notre CET1 leverage ratio ont augmenté respectivement à 7,7% et à 5,4% à la fin du 4T22, du fait d'une exposition à l'endettement nettement plus faible, principalement dans les activités de l'Investment Bank (IB), de Wealth Management (WM) et de la Swiss Bank (SB). la fin du 4T22, notre ratio de liquidité à court terme (LCR) moyen s'est amélioré à 144% 5 depuis les bas niveaux du trimestre, comparé à un LCR moyen de 192% à la fin du 3T22. Comme indiqué précédemment, la baisse du LCR est largement due à des événements idiosyncratiques au début du trimestre. Le LCR s'est amélioré par rapport aux bas niveaux qu'il avait connus durant le trimestre, soutenu par les mesures de désendettement, par des levées de fonds, par des financements sur le marché des capitaux et d'autres natures de quelque 7 mrd CHF 6 , par notre prise de contact proactive avec les clients et par d'autres mesures génératrices de liquidités. Comme indiqué précédemment, le Credit Suisse a connu des sorties dans les dépôts et des sorties nettes de capitaux au 4T22, à des niveaux qui dépassent de façon substantielle les taux enregistrés au 3T22. Environ deux tiers des sorties nettes de capitaux du trimestre se sont concentrées sur octobre 2022, puis ont fortement diminué durant le reste du trimestre. Les sorties de capitaux dans les dépôts au 4T22 ont représenté environ 60% des sorties nettes de capitaux de WM et de la SB. Nous avons pris de larges mesures pour augmenter davantage notre engagement auprès de nos clients et pour regagner des dépôts ainsi que des actifs gérés. La performance globale du Groupe s'explique principalement par une baisse significative des revenus de l'IB en glissement annuel. Ceux-ci ont été impactés par le ralentissement des marchés des capitaux touchant tout le secteur et par une réduction de l'activité dans nos affaires de vente et de négoce, et reflètent le coût de la réduction des risques et du désendettement accéléré menés dans le cadre de nos actions stratégiques et en réponse aux importantes sorties de dépôts du Groupe au 4T22. La performance de WM et de la SB a été affectée par la baisse des revenus récurrents résultant de la diminution des niveaux des dépôts ainsi que des actifs gérés. La performance d'Asset Management (AM) en glissement annuel a été impactée par le contexte macroéconomique difficile. Au 4T22, nous avons enregistré une baisse des produits nets de 33% en glissement annuel. Ce recul s'explique par une baisse de 74% des produits nets de l'IB (en USD), par un recul des produits nets de WM de 17%, par une diminution des revenus d'AM de 28%, et enfin par une baisse des produits nets de la SB de 20%. La performance du Corporate Center au 4T22 s'est améliorée en glissement annuel avec des produits nets adaptés* de 186 mio. CHF s'expliquant par l'amélioration de la performance des revenus de Treasury. Les charges d'exploitation déclarées de 4,3 mrd CHF ont diminué de 31% en glissement annuel en raison de la dépréciation de goodwill de 1,6 mrd CHF au 4T21 et de la baisse des provisions pour litiges en glissement annuel. Les charges d'exploitation déclarées incluaient des charges de restructuration de 352 mio. CHF et des provisions pour litiges majeurs de 34 mio. CHF. Nos charges d'exploitation adaptées*, de 4,0 mrd CHF, ont diminué de 3% en glissement annuel. Nous avons déclaré une perte avant impôts de 1,3 mrd CHF, contre une perte avant impôts de 1,7 mrd CHF au 4T21. Notre perte avant impôts déclarée au 4T22 incluait 191 mio. CHF de gains immobiliers, une perte de 77 mio. CHF liée à notre placement en actions dans Allfunds Group et une perte de 20 mio. CHF liée à notre placement en actions dans SIX Group. Notre participation dans Allfunds Group a été vendue en octobre 2022. Notre perte avant impôts adaptée* pour le 4T22 s'est élevée à 1,0 mrd CHF, ce qui représente un recul par rapport au bénéfice avant impôts adapté* de 328 mio. CHF au 4T21. Nous avons déclaré une perte nette distribuable aux actionnaires de 1,4 mrd CHF, par rapport à une perte nette distribuable aux actionnaires de 2,1 mrd CHF au 4T21. Les actifs gérés du Groupe s'élevaient à 1300 mrd CHF à la fin du 4T22, soit une baisse de 107 mrd CHF ou de 8% par rapport à 1400 mrd CHF à la fin du 3T22. Ce résultat est dû à des sorties nettes de capitaux et à un impact négatif des changes, partiellement compensés par des mouvements de marché favorables. Les sorties nettes de capitaux du Groupe au 4T22 ont totalisé 110,5 mrd CHF, à comparer à des afflux nets de nouveaux capitaux de 1,6 mrd CHF au 4T21. _________________________________________________________________________________________________________ Résumé de la performance de l'exercice 2022 Notre performance en 2022 souligne l'importance de notre focalisation en cours sur une transformation radicale de la banque, sur une réduction efficace des risques, sur la réduction de notre base de coûts, sur le renforcement de notre capitalisation et sur la concentration sur nos points forts et sur nos activités principales. Le Groupe continue à mettre en œuvre les mesures stratégiques décisives annoncées le 27 octobre 2022 afin de créer une banque plus simple, plus ciblée et plus stable, axée sur les besoins de nos clients: un nouveau Credit Suisse. Page 3 Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, nous avons enregistré une baisse de nos produits nets de 34% en glissement annuel, en raison d'une baisse des produits nets de l'IB de 55% (en USD) et d'une diminution des produits nets de WM de 30%. Nous avons également constaté une baisse des produits nets d'AM de 14% en glissement annuel et un recul des revenus de la SB de 5% en glissement annuel. Nos produits nets déclarés de 14,9 mrd CHF incluaient des gains immobiliers de 368 mio. CHF et une perte de valeur de 586 mio. CHF liée à notre placement en actions dans Allfunds Group. Media Release Zurich, February 9, 2023 Nous avons déclaré des charges d'exploitation de 18,2 mrd CHF, en baisse de 5% en glissement annuel, qui incluaient des provisions pour litiges majeurs de 1,3 mrd CHF et des charges de restructuration de 533 mio. CHF. Nos charges d'exploitation adaptées* pour l'exercice 2022, de 16,2 mrd CHF, ont été inférieures aux prévisions faites précédemment de quelque 16,5-17,0 mrd CHF et ont augmenté de 1% en glissement annuel. L'impact total des mesures de transformation des coûts prises au 4T22 devrait être visible au cours de l'exercice 2023. Nous avons déclaré une perte avant impôts de 3,3 mrd CHF pour l'exercice 2022, contre une perte avant impôts de 600 mio. CHF pour l'exercice 2021. Notre perte avant impôts adaptée* pour l'exercice 2022 s'est élevée à 1,3 mrd CHF, à comparer à un bénéfice avant impôts adapté* exceptionnellement élevé de 6,6 mrd CHF pour l'exercice 2021. Notre perte nette distribuable aux actionnaires déclarée pour l'exercice 2022 s'élève à 7,3 mrd CHF, contre une perte nette distribuable aux actionnaires de 1,7 mrd CHF pour l'exercice 2021. La perte nette distribuable aux actionnaires pour l'exercice 2022 incluait une dépréciation d'actifs d'impôts différés de 3,7 mrd CHF liée à l'examen stratégique au 3T22. Les sorties nettes de capitaux de notre Groupe pour l'exercice 2022 se sont élevées à 123,2 mrd CHF, contre des afflux nets de nouveaux capitaux de 30,9 mrd CHF pour la même période en 2021. Perspectives Le Credit Suisse poursuit la réalisation de sa transformation stratégique à un rythme soutenu et confirme les objectifs qu'il avait annoncés lors de la mise à jour de sa stratégie en octobre 2022. Nous avons renforcé notre capitalisation avec, pour le 4T22, un ratio CET1 de 14,1%. Nous avons amélioré notre ratio de liquidité à court terme (LCR) moyen à 144% par rapport aux bas niveaux qu'il a connu durant le trimestre7. Nous avons aussi accéléré le déploiement du programme de transformation des coûts et continué à mettre en œuvre les mesures stratégiques décisives annoncées le 27 octobre 2022. Par ailleurs, nous avons accéléré le désendettement proactif de nos activités et expositions non centrales, et avons progressé dans la vente annoncée d'une part significative de notre Securitized Products Group (SPG) à des entités et à des fonds gérés par des sociétés affiliées d'Apollo Global Management. La réduction du portefeuille de SPG a déjà permis d'atteindre environ deux tiers de la réduction d'actifs qui y est visée depuis le 3T22, avec une première partie de la transaction avec Apollo Global Management ayant été exécutée le 8 février 2023, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Après cette première partie de la transaction, le Credit Suisse s'attend à reconnaître le bénéfice avant impôts total de la vente d'environ 0,8 mrd USD, représentant un bénéfice de quelque 30 points de base pour son ratio CET1, à comptabiliser au 1T23. La vente devrait s'achever au 1S23. Les mesures que nous prenons doivent permettre de renforcer encore les ratios de liquidité et de réduire les exigences de financement du Groupe. La transformation des coûts de la banque est en bonne voie et les mesures déjà initiées par le Credit Suisse au 4T22 devraient représenter environ 80% de l'objectif de réduction de la base de coûts pour 2023, qui est de quelque 1,2 mrd CHF, alors que d'autres initiatives sont également en train d'être réalisées. Nos résultats financiers pour l'exercice 2022 ont été très fortement affectés par l'environnement tant macroéconomique que géopolitique difficile, qui a généré de l'incertitude sur les marchés et une aversion au risque chez les clients. Cet environnement a eu un impact défavorable sur l'activité clientèle dans toutes nos divisions. Alors que nous nous attendons à ce que ces conditions de marché persistent ces prochains mois, nous avons pris des mesures étendues afin d'accroître notre engagement auprès de nos clients, de regagner des capitaux dans les dépôts et dans les actifs gérés, et d'améliorer notre efficacité en matière de coûts. Comme nous l'avons communiqué précédemment, le Credit Suisse a connu des sorties dans les dépôts et des sorties nettes de capitaux au 4T22. Bien que ces sorties aient été importantes, environ deux tiers des sorties du trimestre se sont concentrées sur octobre, puis ont fortement diminué durant le reste du trimestre. Tandis que la banque continue à déployer des mesures proactives auprès de ses clients pour regagner des capitaux, la baisse du niveau des dépôts et des actifs gérés devrait entraîner une diminution du résultat des opérations d'intérêts et des commissions et frais récurrents. Alors que cette situation pourrait se traduire par une perte pour WM au 1T23, la performance pour le reste de 2023 dépendra de notre capacité à exécuter notre stratégie, des afflux nets de nouveaux capitaux et des conditions de marché. Les mesures stratégiques prises pour réduire significativement le profil de risque du Groupe devraient se refléter dans nos résultats financiers et, au vu du défi que représente le recul des marchés, nous nous attendons à ce que l'IB enregistre une perte au 1T23. À la lumière de l'impact défavorable sur nos revenus de la sortie annoncée précédemment d'activités et d'expositions non centrales, ainsi que, en particulier, des charges de restructuration liées à la transformation de nos coûts, le Credit Suisse s'attend également à ce que le Groupe enregistre une perte avant impôts substantielle en 2023. Les résultats effectifs du Groupe dépendront de plusieurs facteurs, dont la performance des divisions IB et WM, la poursuite de la sortie des positions non centrales, d'éventuelles dépréciations de goodwill, litiges, mesures réglementaires, écarts de crédit et des coûts de financement connexes, ainsi que de l'issue de certains autres éléments incluant des ventes immobilières potentielles. Nous estimons que nos charges de restructuration atteindront quelque 1,6 mrd CHF en 2023 et quelque 1,0 mrd CHF en 2024, des chiffres inchangés par rapport à nos précédentes indications8. En ce qui concerne les fonds propres réglementaires, le Groupe continue à viser pour 2025 un ratio CET1 pré-réforme de Bâle III de plus de 13,5%, tout en s'attendant à pouvoir maintenir un ratio CET1 pré-réforme de Bâle III d'au moins 13% tout au long de la période de transformation allant jusqu'en 2025. Page 4 Media Release Zurich, February 9, 2023 Réaliser notre transformation stratégique - le nouveau Credit Suisse Le Credit Suisse poursuit l'exécution de son plan stratégique sur trois ans visant à mettre en place un nouveau Credit Suisse avec un modèle commercial plus intégré, qui soit un partenaire fiable et apporte de la valeur à toutes ses parties prenantes. Depuis le 27 octobre 2022, date laquelle nous avons annoncé la transformation stratégique du Groupe, nous avons pris des mesures pour renforcer notre bilan et réduire les risques; nous continuons à contacter proactivement nos clients de manière proactive, ainsi qu'à accéder aux marchés publics et privés. Le

Groupe prévoit de poursuivre la mise en œuvre de ses mesures stratégiques décisives afin que la banque retrouve ses principaux points forts. Nous nous appuierons sur les activités leaders de WM et de la SB, ainsi que sur les solides compétences d'AM et de Markets. Résumé des réalisations stratégiques du 4T22 et de début 2023: Nous avons réalisé nos levées de fonds, avec un produit brut d'environ 4 mrd CHF, ce qui marque une étape importante dans notre processus de transformation. Grâce à ces levées de fonds, nous avons renforcé notre ratio CET1 d'environ 147 pb9, ce qui nous a permis de progresser dans nos actions stratégiques à partir d'une position de force en termes de capital. Notre CET1 capital ratio était de 14,1% à la fin du 4T22, en hausse par rapport à 12,6% à la fin du 3T22 Nous avons annoncé que nous avons conclu des accords de transaction définitifs afin de vendre une part importante de SPG à des entités et des fonds gérés par des sociétés affiliées d'Apollo Global Management. Avec l'exécution de la première partie de la transaction, nous sommes parvenus à une réduction de quelque 35 mrd USD des actifs à SPG et dans des activités de financement connexes depuis la fin du 3T22, soit approximativement deux tiers de la réduction d'actifs ciblée Nous avons exécuté avec succès notre plan de financement pour 2022; émissions de dette pour environ 10 mrd CHF depuis le 27 octobre 2022, incluant une émission de plus de 5 mrd USD à travers trois ventes d'obligations en novembre et en décembre 2022, qui ont connu une forte demande des investisseurs La transformation accélérée de nos coûts est en bonne voie. Les mesures sur les coûts déjà initiées en décembre 2022 devraient représenter environ 80% de l'objectif de réduction de la base de coûts fixé pour 2023, d'environ 1,2 mrd CHF. D'autres initiatives sont en cours. Le nombre de collaborateurs a été réduit d'environ 4% au 4T22, y compris les réductions de personnel notifiées10. Nous avons aussi réduit les effectifs de sous-traitants d'environ 30% et les effectifs de consultants d'environ 20% au 4T22 Au 4T22, nous avons réduit nos actifs pondérés en fonction des risques totaux de 23 mrd CHF en glissement trimestriel. La baisse est principalement liée au désendettement d'environ 5 mrd CHF au sein de l'IB et de quelque 9 mrd CHF au sein de WM et de la SB, dans le cadre de nos actions stratégiques et en réponse aux importantes sorties de dépôts du Groupe au 4T22 Nous avons mis en place avec succès notre Capital Release Unit le 1er janvier 2023, qui comprend la NCU. Progrès dans notre activité de réduction des risques du Groupe avec une diminution des actifs pondérés en fonction des risques d'environ 5 mrd USD et une réduction de l'endettement d'environ 15 mrd USD11 au 4T22. L'activité de réduction des risques a généré environ 10 mrd USD de liquidités au 4T22 Page 5 Tout au long de l'année 2023, nous avons l'intention de continuer à mener des actions stratégiques: En capitalisant sur la force de notre WM et en relançant la croissance; en renforçant la position de leader de la SB en tant que banque universelle. En tirant parti de nos compétences solides et différenciées à AM et à Markets pour compléter notre cœur de métier La transaction SPG complète avec Apollo Global Management12 devrait s'achever au 1S23, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Suite à l'exécution de la première partie de la transaction, nous nous attendons maintenant à reconnaître le bénéfice avant impôts total de la vente d'environ 0,8 mrd USD, représentant un bénéfice de quelque 30 points de base pour le ratio CET1, à comptabiliser au 1T23. Nous nous attendons à ce que la transaction réduise les exigences de liquidités, les actifs pondérés en fonction des risques, l'exposition à l'endettement et d'autres paramètres de risques, et nous permette d'accroître encore davantage notre capital CET1 Tandis que nous réduisons nos expositions et notre activité liées aux titres garantis par des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) dans le cadre de la stratégie annoncée visant à se retirer de façon méthodique des affaires de SPG et de réduire le risque de la banque, nous anticipons, sur la base de nos discussions permanentes avec les régulateurs, une diminution des actifs pondérés en fonction des risques liés au risque opérationnel associés aux affaires historiques de RMBS Progrès dans la création de CS First Boston en tant qu'établissement distinct et indépendant, leader dans les affaires de marchés des capitaux et de conseil. Acquisition de The Klein Group LLC13, l'activité d'investment banking de M. Klein & Company LLC afin de renforcer les compétences de conseil et de marchés des capitaux de CS First Boston; opportunités de revenus supplémentaires provenant des forces complémentaires du Credit Suisse En maintenant une solide discipline en matière de dépenses grâce à la poursuite de nos mesures de transformation des coûts tout au long de 2023, dans le but de réduire la base de coûts d'environ 1,2 mrd CHF pour l'exercice 2023. Nous estimons que les frais de restructuration s'élèveront à quelque 1,6 mrd CHF pour 2023 et à quelque 1,0 mrd CHF pour 2024, soit des prévisions inchangées par rapport à nos prévisions précédentes14 Par un examen de la structure organisationnelle du Credit Suisse à l'échelle du Groupe afin de réduire le nombre d'échelons et les doublons dans toutes les divisions et les fonctions, ce qui devrait selon nous favoriser une structure plus efficace et moins complexe Par l'examen détaillé de tous les aspects des dépenses liées à des tiers afin d'accroître l'efficacité dans toutes les divisions et les fonctions, y compris, mais sans s'y limiter, l'empreinte immobilière et l'approvisionnement Par une réduction prévue des besoins de financement totaux du Groupe au fil du temps en raison de la transformation stratégique en phase avec la réduction du bilan; plan de financement pour 2023 pouvant atteindre quelque 17 mrd CHF contre 22 mrd CHF de rachats Par un renforcement des ratios de fonds propres et d'endettement grâce à des désinvestissements planifiés ainsi qu'à des réductions des actifs pondérés en fonction des risques et de l'exposition à l'endettement liées à la NCU Attachments Original Link

