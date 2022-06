Credit Suisse : Émission prévue pour le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Le CS REF LogisticsPlus est le premier fonds immobilier suisse à investir dans des bâtiments logistiques et des immeubles liés à la logistique en Suisse. Le fonds s'adresse à des investisseurs privés et institutionnels; son objectif consiste essentiellement à générer et à conserver à long terme la valeur des immeubles et à distribuer des revenus adéquats.

La direction du fonds et Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management étudient une émission pour le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (CS REF LogisticsPlus, n° de valeur 24563395) d'un volume de 100 mio. CHF à 150 mio. CHF. L'émission doit être lancée au troisième trimestre 2022. Des informations détaillées au sujet de cette transaction, telles que volume, prix d'émission et parité de souscription, seront publiées peu de temps avant l'augmentation de capital. Celle-ci respectera les droits de souscription des détenteurs de parts existants. Le produit de l'émission sera utilisé pour poursuivre le développement et la diversification du portefeuille immobilier existant.

Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA fait partie de la division Asset Management du Credit Suisse Group. Asset Management gère dans le monde entier des actifs dont la valeur totale dépasse 462 milliards de CHF (au 31 mars 2022). S'appuyant sur la présence mondiale du Credit Suisse Group, Asset Management propose des solutions de gestion actives et passives pour les placements traditionnels et alternatifs, ainsi qu'un savoir-faire éprouvé en matière de produits dans les régions Suisse, EMEA, APAC et Americas. La durabilité revêt une grande importance. Nous offrons un vaste choix de fonds de placement actifs et passifs qui sont conformes au Credit Suisse Sustainable Investment Framework ou répliquent un indice durable. À cet égard, nous poursuivons différentes approches dans le cadre desquelles des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) interviennent à différents stades du processus d'investissement.

Clause de non-responsabilité

Ce document a été élaboré par le Credit Suisse. Les opinions exprimées sont celles du Credit Suisse au moment de la rédaction. Toute modification demeure réservée. Ce document a été publié exclusivement à titre d'information et à l'usage de ses destinataires. Il ne s'agit ni d'une offre ni d'une incitation à l'achat ou à la vente de titres de la part ou au nom du Credit Suisse. Les indications relatives à l'évolution de la performance passée ne sont pas forcément représentatives des développements futurs. Les informations et les analyses contenues dans ce document proviennent de sources connues pour être fiables. Le Credit Suisse ne fournit toutefois aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations.

Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans ce document sont réservées au seul usage de son destinataire. Par ailleurs, il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de ces dernières aux États-Unis, ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l'US Securities Act de 1933, dans sa version amendée).

Le traitement fiscal dépend des circonstances particulières à chaque client et peut changer au fil du temps. Le Credit Suisse ne propose pas de conseil fiscal. Les aspects fiscaux n'ont pas été pris en compte lors du calcul du rendement.

Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus est un fonds de placement de droit suisse de la catégorie «fonds de placement immobilier» conformément à la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC). La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus de vente en vigueur avec contrat intégré, du prospectus simplifié et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Le prospectus de vente avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuel et semestriel sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG, Zurich, et de toutes les succursales de Credit Suisse (Suisse) SA en Suisse.

Les principaux risques associés aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, l'évolution des taux d'intérêt hypothécaires, l'évaluation subjective des immeubles, les risques intrinsèques liés à la construction d'immeubles et les risques environnementaux (p. ex. terrains contaminés).