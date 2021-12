Credit Suisse: Eric Varvel quitte la banque après 30 ans

Zurich (awp) - Après une longue carrière dans les instances dirigeantes de Credit Suisse, Eric Varvel va bel et bien quitter la banque. Le départ du directeur général (CEO) de la filiale américaine et président de la banque d'affaires du numéro deux helvétique avait été révélé la semaine dernière par le Financial Times.

"Au nom de Credit Suisse, je tiens à remercier Eric pour sa contribution à l'entreprise au cours des 30 dernières années", a affirmé le directeur général (CEO) Thomas Gottstein, dans une prise de position transmise lundi à AWP. James Walker prendra la succession de la filiale américaine de Credit Suisse jusqu'à nouvel ordre.

Au cours des trois dernières décennies, Eric Varvel a occupé différents postes de direction chez Credit Suisse, dans les régions Asie-Pacifique, Amérique du Nord et du Sud ainsi que dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Le quotidien économique britannique avait rapporté la semaine dernière qu'Eric Varvel allait quitter la banque en raison de divergences d'opinion avec le nouveau président António Horta-Osório. Le dirigeant américain s'était vu retirer la direction de la division de gestion d'actifs suite à la débâcle du fonds Greensill.

fr/buc