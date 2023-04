Credit Suisse : First Quarter 2023 Results (French)

Au cours de la seconde moitié de mars 2023, le Credit Suisse a enregistré des retraits importants de dépôts en espèces ainsi que le non-renouvellement de dépôts à terme arrivant à échéance. Les dépôts de clients ont diminué de 67 mrd CHF au 1T23. Ces sorties, qui étaient plus importantes les jours qui ont immédiatement précédé et suivi l'annonce de la fusion, se sont stabilisées à des niveaux beaucoup plus bas, mais ne s'étaient pas encore inversées au 24 avril 2023.

La performance du Credit Suisse au 1T23 a été principalement impactée par des actions menant à et provenant de la fusion prévue entre Credit Suisse Group AG (Credit Suisse) et UBS Group AG (UBS), annoncée le 19 mars 2023, et par des sorties nettes d'actifs et de dépôts importantes.

108 mrd CHF après remboursements de 60 mrd CHF au cours du trimestre, avec des remboursements supplémentaires de 10 mrd CHF au 24 avril 2023.

Le ratio de liquidité à court terme (LCR) quotidien moyen à trois mois du Groupe était de 178% à la fin du 1T23, en amélioration par rapport aux niveaux inférieurs enregistrés plus tôt au cours du trimestre, après avoir bénéficié des facilités de liquidités de la BNS. Avant l'augmentation significative des sorties de capitaux, le 14 mars 2023 le LCR quotidien moyen trimestriel était d'environ 153%, en hausse par rapport au LCR quotidien moyen à trois mois de 144% à la fin de 2022.

Par rapport au 4T22, les produits nets ont été nettement plus élevés, reflétant principalement la hausse des produits nets au Corporate Center (CC), à la Capital Release Unit (CRU) et à l'Investment Bank (IB), partiellement neutralisée par la baisse des produits nets à WM, à AM et à la SB. L'augmentation au CC est principalement due aux résultats de trésorerie, qui reflètent la dépréciation des instruments de capital AT1. L'augmentation à la CRU reflète principalement le gain de la transaction Apollo. Les produits nets de l'IB ont augmenté par rapport aux faibles niveaux du 4T22 et ont inclus des gains sur l'activité de rachat accrue dans le portefeuille de notes structurés en actions et en titres à revenu fixe, à des prix reflétant des écarts de crédit s'étant considérablement accrus. La diminution à WM reflète principalement la baisse du résultat des opérations d'intérêts et des autres revenus, reflétant un gain sur la vente immobilière au 4T22. Le recul à AM est dû

une baisse des revenus découlant d'investissements et de partenariats, partiellement neutralisée par une hausse des revenus basés sur la performance et les transactions. La baisse à la SB est principalement due au recul des autres produits et du résultat des opérations d'intérêts.

Par rapport au 4T22, les charges d'exploitation totales ont augmenté de 30% au 1T23, reflétant principalement la charge de dépréciation du goodwill et les hausses des rémunérations et des avantages sociaux, partiellement compensées par une baisse des charges générales et administratives et une diminution des charges de restructuration. Les rémunérations et les avantages sociaux ont augmenté de 16%, y compris l'accélération des charges de rémunérations différées due à l'annulation des awards de rémunérations différées. Les charges générales et administratives ont diminué de 19%, principalement en raison de la baisse des frais de litiges. Les charges d'exploitation totales adaptées* sont restées stables par rapport au 4T22.

Suite à un examen des plans financiers du Groupe afin de refléter les sorties de dépôts et d'actifs gérés au 1T23, le Groupe a conclu que la juste valeur estimée de l'unité de reporting de WM était inférieure à sa valeur comptable correspondante et, en conséquence, une charge de dépréciation du goodwill

de 1,3 mrd CHF a été enregistrée pour le trimestre, ce qui a entraîné un solde de goodwill de zéro pour cette unité de reporting. La juste valeur des unités de reporting restantes avec goodwill (SB et AM) a dépassé leur valeur comptable correspondante et aucune autre dépréciation n'était nécessaire au 31 mars 2023.

La réduction des actifs gérés et des dépôts au 1T23 devrait entraîner une baisse du résultat des opérations d'intérêts ainsi que des commissions et frais récurrents. En particulier, elle entraînera probablement une perte substantielle à WM au 2T23.