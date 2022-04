Credit Suisse: Glass Lewis recommande de refuser la décharge pour 2020

Zurich (awp) - Glass Lewis enjoint les actionnaires de Credit Suisse à refuser la décharge au conseil d'administration et à la direction du numéro deux bancaire helvétique pour l'année 2020. Le prestataire californien de conseils aux investisseurs rappelle que l'effondrement des fonds Greensill Capital et Archegos Capital Management et les défauts identifiés depuis dans l'infrastructure de gestion du risque ont coûté cher au groupe en 2021.

L'organisation américaine recommande d'ailleurs, dans une prise de position publiée mardi, de n'accorder la décharge au titre de 2021 qu'à l'exception des questions liées aux fonds Supply Chain Finance de Greensill.

La firme réserve par contre des fins de non-recevoir aux propositions actionnariales demandant un audit externe ou des amendements à la politique en matière de financement des carburants fossiles.

