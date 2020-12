Credit Suisse: Horta-Osório proposé comme nouveau président

Zurich (awp) - L'organe de surveillance de la grande banque Credit Suisse propose aux actionnaires la candidature d'António Horta-Osório en tant que nouveau président du conseil d'administration. L'élection devrait se tenir lors de la prochaine assemblée générale annuelle le 30 avril 2021.

António Horta-Osório pourrait succéder à Urs Rohner, qui avait prévu de se retirer en 2021 après avoir atteint la limite statutaire de 12 ans.

C'est un comité de recherche spécialement constitué pour l'occasion qui a désigné le banquier portugais comme candidat favori, d'après un communiqué publié par Credit Suisse. La recherche a été très "orientée à l'international", précise la banque aux deux voiles.

De nationalité portugaise, M. Horta-Osório est actuellement le directeur général de la Lloyds Bank, "la plus grande banque commerciale et de détail du Royaume-Uni". Le banquier a fait ses armes au Portugal, à New York et à Londres, avant de prendre les reines de plusieurs fonctions exécutives au sein du groupe Santander.

Il a ensuite été nommé en 2011 dans sa position actuelle de patron de Lloyds Bank.

