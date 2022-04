Credit Suisse: ISS recommande de rejeter la décharge des dirigeants

Zurich (awp) - L'influente société de conseil aux actionnaires ISS a recommandé mardi de rejeter la décharge de la direction et du conseil d'administration pour l'année 2020 lors de la prochaine assemblée générale.

Une série de risques et de problèmes au niveau du contrôle ont été constatés, qui pourraient provoquer d'importants dommages financiers et de la réputation pour la banque et donc pour les actionnaires, a estimé ISS.

Cette dernière recommande par contre d'accepter la décharge pour 2021.

tv/al