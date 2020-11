Credit Suisse Investment Outlook 2021: Les marchés des actions sont attrayants dans un contexte de reprise économique.

Nannette Hechler-Fayd'herbe , Chief Investment Officer International Wealth Management et Global Head of Economics & Research au Credit Suisse, a déclaré: «La crise du COVID-19 a changé la manière dont bon nombre d'entre nous vivons, travaillons et apprenons. Nous pensons qu'un grand nombre des défis économiques et sociétaux nés de cette pandémie ont souligné la pertinence de notre cadre de placement thématique à long terme Supertrends, lequel permet de mieux anticiper l'avenir. Par exemple, notre Supertrend le plus récent axé sur le changement climatique explique comment investir pour tirer parti de l'accélération de la transition vers un modèle de croissance économique décarboné.»

Michael Strobaek , Global Chief Investment Officer du Credit Suisse, a déclaré: «Nous considérons que les mesures de relance observées depuis le début de la pandémie, alliées à la reprise de l'économie, soutiendront les actifs financiers, et en particulier les actions, l'an prochain. Cependant, il existe des risques qui doivent encore être surveillés attentivement. Pour préserver leur patrimoine et remplir leurs obligations à long terme, les investisseurs gagneront à investir dans des stratégies multi-actifs bien diversifiées dont les portefeuilles présentent une part importante investie en actions.»

La pandémie de COVID-19 en cours et son impact sur le gonflement des dettes publiques, la politique monétaire accommodante des banques centrales, ainsi que les événements politiques dont les récentes élections présidentielles américaines, influenceront la manière dont les investisseurs vont allouer leurs actifs en 2021. Nous restons d'avis que les actions offrent les perspectives de performance les plus convaincantes. Les Supertrends du Credit Suisse, dont la pertinence est renforcée par la pandémie, couvrent l'ensemble des secteurs et des régions pour permettre aux investisseurs de tirer parti des profondes mutations sociétales qui font naître des opportunités d'affaires et d'investissement au niveau mondial. Nous pensons également que les actifs des marchés émergents, tant les actions que les obligations, vont surperformer et que l'affaiblissement du dollar américain va se poursuivre.

Credit Suisse

Disclaimer

