Credit Suisse Investment Outlook 2023: les actifs obligataires offrent des opportunités de placement dans un nouvel ordre mondial

Nannette Hechler-Fayd'herbe , Chief Investment Officer, EMEA et responsable Global Economics & Research au Credit Suisse, a ajouté: «Nous pensons que l'économie mondiale a opéré une réinitialisation fondamentale ces dernières années sous l'effet de la pandémie, de l'évolution démographique, du recul des investissements des entreprises lié aux disruptions géopolitiques, ainsi que des répercussions du changement climatique. Les retombées en sont évidentes dans nos prévisions à plus long terme pour l'économie mondiale, laquelle devrait croître à un rythme beaucoup plus lent. Nous estimons que l'inflation restera supérieure aux objectifs des banques centrales dans la plupart des grandes économies développées en 2023.»

Michael Strobaek , Global Chief Investment Officer au Credit Suisse, a déclaré: «Nous nous attendons à ce que la volatilité des marchés financiers reste élevée, car les risques persistent et les conditions financières demeurent tendues à l'échelle mondiale, ce qui pourrait peser sur la croissance et, partant, sur les actifs risqués. Pour affronter cet environnement difficile, il est essentiel de suivre de solides principes d'investissement, de mettre en œuvre un processus de placement rigoureux aligné sur les objectifs financiers à long terme des investisseurs et de cibler une vaste diversification incluant également des produits alternatifs.»

Après une année 2022 difficile, marquée par une forte inflation persistante, un resserrement agressif de la politique des banques centrales et un ralentissement de la croissance, le Credit Suisse anticipe une récession dans la zone euro et au Royaume-Uni, et une récession de la croissance en Chine en 2023. Ces économies devraient toucher le fond à la mi-2023 puis amorcer une faible et timide reprise, à condition néanmoins que les États-Unis parviennent à éviter une récession. Nous pensons que la croissance économique restera globalement faible en 2023, sur fond de durcissement des conditions monétaires et de profonde réorganisation géopolitique.

