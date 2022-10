Credit Suisse : JPMorgan n'est plus négatif sur le dossier

JPMorgan a relevé sa recommandation sur Credit Suisse de Sous-pondérer à Neutre et réduit son objectif de cours de 6,80 francs suisses à 6 francs suisses. Le bureau d’études souligne que les 700 milliards de dollars d’encours en banque privée et l’entité suisse affichant une rentabilité des fonds propres tangibles de 14% en 2024 sont valorisés 15 milliards de dollars sur la base d’un PER 2024 de 7,5. Ce montant représente 140% de la capitalisation actuelle.



" Nous pensons qu'avec une capitalisation boursière de 11 milliards de dollars, la direction du Credit Suisse devrait examiner toutes les options disponibles pour éviter une augmentation de capital fortement dilutive - nous ne voyons pas une augmentation de capital comme une issue inévitable ", ajoute l'analyste.