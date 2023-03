Credit Suisse : Le Credit Suisse étend son offre de durabilité pour la clientèle entreprises

Pour plus d ' informations sur l ' offre de conseil et de financement en matière de durabilité pour les entreprises ainsi que sur la durabilité pour les entreprises en général, veuillez consulter la page: credit-suisse.com/durabilite-pour-les-entreprises

La banque propose un large éventail de solutions de financement durable qui se concentrent prioritairement sur la structuration d'instruments de financement en lien avec des objectifs de durabilité. Les offres Sustainability-Linked Finance et Green Finance permettent au Credit Suisse de proposer des solutions de financement durable (voir l'encadré). Les financements ayant trait à la durabilité soutiennent des activités économiques écologiquement et socialement responsables ainsi qu'une croissance durable. Les financements verts sont liés à des objectifs spécifiques et visent principalement à répondre à des préoccupations environnementales telles que la lutte contre le changement climatique. L'intégration de certains objectifs écologiques ou sociaux dans les instruments de financement permet d'étayer la stratégie de durabilité d'une entreprise.

Andreas Gerber, responsable Clientèle entreprises Suisse et membre du Directoire de Credit Suisse (Suisse) SA, déclare: «La durabilité est une priorité stratégique dans les affaires clientèle entreprises du Credit Suisse. Nous étoffons notre offre après avoir constitué une équipe chargée de la durabilité, qui concentre l'expertise existante et contribue au développement du domaine. Nous pouvons ainsi soutenir encore mieux les entreprises dans la transition vers un modèle commercial plus durable.»

Dans les affaires clientèle entreprises, nous avons créé une équipe chargée des questions de durabilité, qui possède notamment une connaissance approfondie des agences externes de notation et qui soutient le personnel du front. Le conseil s'effectue en impliquant, selon les besoins, des partenaires internes et externes spécialisés, qui aident les entreprises à définir des objectifs de durabilité et à intégrer ces derniers à leur stratégie.

Lorenz Schaller, responsable Durabilité Clientèle entreprises Suisse au Credit Suisse, explique: «Le partenariat avec act Agence Cleantech Suisse nous permet de proposer d'un seul tenant des services plus complets dans le domaine de la durabilité. Nous pouvons ainsi, dans un nouveau domaine allant au-delà des prestations bancaires classiques, contribuer à ce que les entreprises soient prêtes à relever les défis sociétaux actuels et à venir, et à ce qu'elles participent à l'avènement d'une économie moins génératrice d'émissions et plus économe en ressources.»

Grâce à la collaboration avec act Agence Cleantech Suisse (act), le Credit Suisse est en mesure d'offrir à sa clientèle entreprises des services encore plus complets dans le domaine de la durabilité. En tant que partenaire stratégique du Credit Suisse, act soutient les PME suisses dans leurs efforts pour améliorer leur efficacité énergétique et décarboniser leur modèle commercial.

Le Credit Suisse étend son offre de conseil en durabilité pour la clientèle entreprises et soutient ainsi les entreprises en transition vers un modèle commercial plus durable. Le nouveau partenariat avec act Agence Cleantech Suisse s'inscrit dans ce cadre.

Nous sommes convaincus que l'intégration de la durabilité dans nos activités quotidiennes est essentielle à notre réussite sur le long terme. En plus de développer en permanence notre modèle commercial, nous nous sommes fixé un objectif d'émissions nettes nulles pour nos activités d'exploitation, notre chaîne d'approvisionnement et nos activités de financement, un objectif que nous aimerions atteindre à l'échelle mondiale d'ici à 2050 au plus tard, avec des objectifs intermédiaires pour 2030. Nous présentons nos progrès de manière transparente dans notre rapport sur le développement durable. Banque d'envergure internationale, nous travaillons sur des thématiques durables à l'échelle non seulement nationale, mais également mondiale.

act dispose d'un réseau de spécialistes en énergie expérimentés et de partenaires présents sur l'ensemble du territoire suisse. Le bureau assure la communication avec la Confédération, gère un outil Web spécialisé et garantit la conformité légale des conventions d'objectifs.

Sur mandat de la Confédération, act Agence Cleantech Suisse soutient l'exécution de la législation sur le climat et l'énergie, conseille et accompagne les entreprises et d'autres organisations dans la mise en œuvre des instruments d'exécution cantonaux et fédéraux.

Credit Suisse

Le Credit Suisse est un prestataire de services financiers leader sur le plan international. La stratégie de la banque s'appuie sur ses atouts de base: sa position de gestionnaire de fortune de premier plan, ses services spécialisés d'investment banking et asset management et sa forte présence en Suisse, son marché domestique. Le Credit Suisse poursuit une approche équilibrée dans la gestion de fortune, son objectif étant de tirer profit tant de la base d'actifs importante dans les marchés matures que de l'accroissement du capital considérable dans la région Asia Pacific et dans d'autres marchés émergents, tout en continuant à servir les marchés développés les plus importants et en particulier la Suisse. La banque emploie plus de 50 000 personnes. Les actions nominatives de Credit Suisse Group AG (CSGN) sont cotées en Suisse ainsi qu'à New York sous la forme d'American Depositary Shares (CS). Pour plus d'informations sur le Credit Suisse, rendez-vous à l'adresse www.credit-suisse.com.

Disclaimer

Ce document a été conçu par Credit Suisse. Les opinions exprimées sont celles de Credit Suisse au moment de la rédaction. Toute modification demeure réservée. Ce document a été publié exclusivement à titre d'information et à l'usage des personnes concernées. Il ne s'agit ni d'une offre ni d'une in¬ci¬tation à l'achat ou à la vente de titres de la part ou à la demande de Credit Suisse. Les indications relatives à l'évolution des différentes valeurs dans le passé ne sont pas forcément représentatives des développements futurs. Les informations et les analyses proviennent de sources connues pour être fiables. Toute¬fois, Credit Suisse ne garantit pas qu'elles soient exactes ou complètes et ne peut donc être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation.