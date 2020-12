Credit Suisse : Les clients du Credit Suisse dans le domaine de la gestion de fortune ont investi plus d'un milliard USD dans le programme de private equity Seasons Global

Privilégiant une focalisation stratégique sur les marchés privés, Seasons Global est un programme annuel à millésimes du Credit Suisse qui regroupe dans une architecture ouverte des placements hors pair dans les buyouts, les titres du marché secondaire et les situations spéciales. Avec ses quatre millésimes, il a levé au total plus d'un milliard de dollars auprès des clients de la gestion de fortune et il a été intégré dans les solutions de portefeuille conçues pour le segment UHNW.

Alois Müller , responsable de l'unité Private Equity a précisé: «L'expertise du Credit Suisse en ce qui concerne la recherche des meilleurs fonds de private equity et l'élaboration de formules les rendant faciles d'accès a fait ses preuves. Nous continuons à développer des solutions innovantes et à trouver des opportunités intéressantes de fonds et de placements directs.»

Le département Alternatives and Strategic Investments du Credit Suisse, qui investit avec les clients sur les marchés privés, gère plus de 20 milliards de dollars sur l'ensemble des fonds et placements directs, travaillant sur sept plates-formes d'investissement avec plus de 140 professionnels répartis à travers le monde.

«Le succès remporté par la levée de capitaux témoigne de l'écho rencontré par notre approche de placement auprès des clients. Notre longue expérience et notre solide historique de performance dans l'élaboration de solutions sur les marchés privés pour les clients de la gestion de fortune nous confèrent un avantage dans ce domaine. Nous comptons parmi les premiers à avoir intégré le private equity dans l'allocation stratégique des actifs des mandats de gestion de fortune pour les clients UHWNI, leur donnant ainsi un accès direct à ce marché au sein d'un portefeuille géré. Cette particularité est très prisée, preuve que notre stratégie permet de construire des portefeuilles plus résistants», a expliqué Michael Strobaek , Global Chief Investment Officer du Credit Suisse.

Fabian Shey , responsable mondial de l'équipe Alternative and Strategic Investments du Credit Suisse qui a conçu le fonds et procédé à la levée des capitaux pour le programme Seasons Global, a déclaré: «Nous constatons avec plaisir que nous répondons à la demande de nos clients de la gestion de fortune en quête de solutions de marché privé susceptibles de les aider à atteindre leurs objectifs, tant en termes de génération de rendement que de diversification de portefeuille».

Début novembre, le Credit Suisse a procédé à la clôture finale de son fonds phare Private Equity Seasons Global IV à un niveau de 400 millions USD. Ce fonds correspond à la quatrième édition de son programme annuel Seasons Global, qui permet aux investisseurs de faire des placements dans un panier unique millésimé de fonds de private equity de grande qualité difficiles d'accès. En investissant chaque année dans ce programme, il est possible de se constituer au fil du temps un portefeuille de private equity auto-financé et bien diversifié en termes de millésimes, de stratégies, de régions et de gestionnaires. Ce concept d'investissement novateur a été élaboré pour réduire les placements nets en espèces tout en augmentant les rendements.

Credit Suisse

