Credit Suisse : Les jeunes consommateurs et le chemin vers la durabilité

Les jeunes consommateurs et le chemin vers la durabilité

Le rapport examine les réponses de 10 000 personnes de 16 à 40 ans dans dix pays différents. Il étudie la nécessité de lutter contre le changement climatique sous l'angle du facteur ultime de toutes les émissions: le consommateur. Il évalue ainsi la conscience environnementale des jeunes consommateurs et leur disposition à adopter un mode de vie plus durable. Selon les estimations, ce groupe représente 48% des dépenses de consommation mondiales aujourd'hui, et pourrait atteindre 68% d'ici à 2040.

Le Credit Suisse Research Institute (CSRI) a publié aujourd'hui une étude complète évaluant l'importance de la durabilité pour les jeunes consommateurs, la probabilité qu'ils concentrent leurs dépenses de consommation sur des produits et services durables et les catégories de dépenses les plus susceptibles d'avoir le plus grand impact.

Eugène Klerk, responsable Global ESG & Thematic Research au Credit Suisse , a commenté l'étude: «On sait depuis longtemps que les jeunes prennent les considérations climatiques beaucoup plus au sérieux que les générations plus âgées, comprenant et promouvant la voie à suivre vers le changement. Avec cette étude, nous sommes en mesure d'approfondir les différentes facettes de la durabilité qui intéressent particulièrement les jeunes consommateurs, et de récupérer de précieuses informations sur dix marchés clés. Fait intéressant, nous constatons que la génération Y devance la génération Z en termes de respect des thèmes durables et, de manière plus étonnante, nous voyons que les consommateurs émergents semblent globalement plus engagés sur le plan environnemental que ceux des marchés développés. Sachant que ces jeunes seront bientôt les consommateurs aux dépenses les plus élevées sur les prochaines décennies, il est important de comprendre leurs valeurs et préférences de consommation.»

