Credit Suisse : MBIA officialise un accord sur les subprimes

L'assureur obligataire américain MBIA a officialisé vendredi les termes d'un accord avec Credit Suisse concernant des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) émises en 2007, peu avant l'apparition de la crise des 'subprimes'.



Le règlement fait suite à une décision de justice ayant accordé à MBIA quelque 604 millions de dollars de dommages et intérêts, une somme sur laquelle Credit Suisse s'est déjà acquitté de 600 millions de dollars, fait valoir MBIA dans un communiqué.



L'accord met fin au procès civil qui opposaient depuis 2009 Credit Suisse et MBIA devant un tribunal new-yorkais au sujet des garanties concernant ces prêts immobiliers titrisés, dont la valeur avait fondu lors de la crise financière de 2008.



Credit Suisse avait annoncé le mois dernier avoir constitué des provisions de 850 millions de dollars pour le cas MBIA ainsi que d'autres cas RMBS.



L'action Credit Suisse est actuellement en baisse de 0,3% à la Bourse de Zurich.



