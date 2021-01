Credit Suisse : Malgré la persistance de la pandémie, les PME entament l'année avec confiance

Selon l'enquête de S-GE, menée entre la mi-novembre et la mi-décembre, les attentes à l'export des PME ont retrouvé leur niveau d'avant le déclenchement de la pandémie et se situent aujourd'hui de nouveau bien audessus du seuil de croissance. D'après l'enquête, 59% des PME suisses interrogées s'attendent à une augmentation de leurs exportations au premier semestre 2021, tandis que 27% anticipent une stagnation et 14% un recul. Les attentes pour l'ensemble de l'année 2021 sont encore plus optimistes: 72% des PME s'attendent à une augmentation de leurs exportations. Il n'empêche, la crise du coronavirus restera le sujet dominant en 2021. La majorité des PME ayant participé à l'enquête étaient des entreprises de l'industrie.

Attentes à l'export des PME de Switzerland Global Enterprise: méthodologie Les attentes à l'export des PME sont tirées de sondages semestriels (auparavant trimestriels) réalisés auprès d'un panel de 200 PME suisses représentant les branches pharma/chimie, construction mécanique, biens de consommation, métallurgie, papier, électrotechnique, industrie de précision, ICT, food et services. Les PME ont juste à indiquer si elles tablent pour le semestre en cours et le semestre à venir sur une hausse, une stagnation ou une baisse de leurs exportations. Pour donner son caractère prospectif à l'indicateur, les exportations attendues pour le semestre à venir est pondéré à 60%, tandis que les exportations du semestre en cours pèsent 40%. Les attentes à l'export des PME donnent des valeurs entre 0 et 100; les valeurs comprises entre 0 et 50 indiquent un recul attendu des exportations, les valeurs entre 50 et 100 une prévision de croissance des exportations. Les entreprises doivent livrer des informations complémentaires comme les raisons du changement de volume à l'export, les marchés où elles exportent, etc. Ces données permettent d'obtenir un tableau représentatif des activités exportatrices des PME suisses.

Credit Suisse AG

Credit Suisse AG, qui fait partie du groupe de sociétés du Credit Suisse (ci-après le «Credit Suisse»), est un prestataire de services financiers leader sur le plan international. Banque intégrée, le Credit Suisse fournit à ses clients son expertise combinée dans les domaines du private banking, de l'investment banking et de l'asset management. Il propose des services de conseil spécialisés, des solutions globales et des produits novateurs aux entreprises, aux clients institutionnels et aux clients privés fortunés du monde entier ainsi qu'aux clients retail en Suisse. Le Credit Suisse, dont le siège est à Zurich, est présent dans plus de 50 pays et emploie quelque 47'180 personnes. Les actions nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group AG, société-mère du Credit Suisse, sont cotées en Suisse, ainsi qu'à New York sous la forme d'American Depositary Shares (CS). Pour plus d'informations sur le Credit Suisse, rendez-vous à l'adresse www.credit-suisse.com.

Switzerland Global Enterprise

Switzerland Global Enterprise (S-GE) est l'organisation officielle suisse chargée de la promotion des exportations et de la place économique. Elle a des bureaux dans les 3 principales régions linguistiques suisses et dans 31 pays et emploie 200 personnes. Nous soutenons les PME suisses dans leurs activités internationales et les entreprises étrangères innovantes dans leur implantation en Suisse. À ces fins, nous nous appuyons sur un réseau unique de partenaires nationaux et internationaux. Nous créons ainsi de la valeur pour nos clients et favorisons la prospérité en Suisse. En tant qu'organisation à but non lucratif, nous fournissons un service public à nos clients sur mandat de la Confédération (Secrétariat d'État à l'économie SECO) et des cantons. Nos 27 antennes à l'étranger, les «Swiss Business Hubs» et «Trade Points», sont gérées conjointement avec le Département fédéral des affaires étrangères dans 31 pays. Grâce à notre réseau mondial de partenaires, nous soutenons nos clients dans de nombreux autres pays. www.s-ge.com

