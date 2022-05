Credit Suisse: Moody's confirme 'A1', baisse la perspective à "négative"

Zurich (awp) - Moody's a confirmé le rating long terme de Credit Suisse à 'A1', mais a abaissé la perspective à "négative". Les récents résultat se sont révélés plus faibles que prévu, a précisé l'agence jeudi soir qui attend, pour 2022, une rentabilité faible à cause des provisions plus élevées pour affaires juridiques et d'une baisse des revenus dans la gestion de fortune et la banque d'investissement. La rentabilité devrait rester mitigée en 2023.

Par ailleurs, on peut s'attendre à une perte de clients et à des inconvénients liés au modèle d'affaires sur la banque d'investissement en raison de l'affaire Greensill. L'instabilité au niveau de la direction pourrait entraîner des retards dans la réalisation du plan stratégique annoncé.

La solide capitalisation de la banque justifie le maintien de la note et doit lui permettre d'amortir les charges financières liées aux adaptations en cours.

jb/rp