Credit Suisse : Résultats du deuxième trimestre 4Q21

Les produits nets ont reculé de 12% en glissement annuel, impactés par une réduction de l'appétit du risque dans l'ensemble du Groupe en 2021, par l'effet négatif de celle-ci sur le dynamisme de nos activités ainsi que par un retour à un environnement de négoce plus normal après les conditions exceptionnelles qui ont prévalu pendant la majeure partie de 2020 et de 2021. Ce recul a été particulièrement évident dans l'Investment Bank, en grande partie en raison de notre sortie3 des affaires de Prime Services et de la très bonne performance du 4T20, mais nos affaires liées à la gestion de fortune ont aussi enregistré un recul des revenus basés sur les transactions. La perte avant impôts de 1,6 mrd CHF, contre une perte avant impôts de 88 mio. CHF au 4T20, comprenait une dépréciation de 1,6 mrd CHF du goodwill lié à DLJ

savoir renforcer notre cœur de métier et simplifier notre organisation, tandis que nous investissons dans la croissance de secteurs d'activités clés stratégiques. Nous avons l'intention de continuer de gérer le Credit Suisse Group avec une capitalisation plus forte et un ratio CET1 d'au moins 14%. Au cours des prochains trimestres, nous devrions pouvoir mettre en œuvre notre stratégie progressivement. Nous avons défini des objectifs financiers clairs pour toutes nos divisions et nous nous attelons à présent de façon ciblée à la réalisation de nos objectifs stratégiques. Je suis convaincu que nous sommes bien positionnés pour édifier une banque plus forte et centrée sur les clients, qui intègre la gestion des risques dans son ADN, afin de produire une croissance et une valeur durables pour nos investisseurs, nos clients et nos collaborateurs.»

«2021 a été une année particulièrement difficile pour le Credit Suisse. Nos résultats financiers déclarés ont été négativement impactés par l'affaire Archegos, par la dépréciation de goodwill en relation avec l'acquisition de Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) en 2000 et par des provisions pour litiges, car nous cherchons à résoudre les affaires héritées du passé de manière proactive. Pour l'exercice 2021, nous avons enregistré une performance ajustée* robuste, avec des produits nets stables malgré une réduction significative des actifs pondérés en fonction des risques et de l'exposition à l'endettement - en particulier dans notre division IB - depuis la fin du 1T21. Durant les trois derniers trimestres de l'année, nous avons géré la banque avec un appétit du risque réduit dans toutes les divisions tandis que nous prenions des mesures décisives pour renforcer nos fondements en termes de gestion des risques et de contrôles et poursuivions nos efforts de résolution, notamment dans l'affaire des fonds Supply Chain Finance, avec pour priorité de restituer des liquidités aux investisseurs.

, en hausse de 7% en glissement annuel, en raison principalement de la dépréciation de goodwill comptabilisée au 4T21 à IB et APAC, partiellement compensée par une baisse des rémunérations et indemnités

et résulte d'une diminution des charges liées à la rémunération variable, partiellement neutralisée par un accroissement des frais de services professionnels et des investissements dans nos initiatives stratégiques, notamment pour le recrutement de Relationship Managers à APAC et des recrutements dans la gestion des risques et les contrôles.

, en hausse de 2% en glissement annuel, dus à une augmentation des produits nets à AM, dans l'IB et à la SUB, partiellement neutralisée par une baisse des produits nets à IWM

Produits nets stables avec une augmentation des produits nets dans les affaires liées à la gestion de fortune, partiellement neutralisée par un recul des produits nets dans l'Investment Bank, dû aux pertes liées à Archegos et à l'impact cumulé de la diminution de notre appétit du risque en 2021 ainsi qu'à notre sortie4 des affaires de Prime Services. Nous avons enregistré une perte avant impôts de 522 mio. CHF contre un bénéfice avant impôts de 3,5 mrd CHF en 2020 en raison de l'impact de l'affaire Archegos, de l'impact cumulé de notre approche du risque plus conservatrice en 2021 et d'une dépréciation de goodwill de 1,6 mrd CHF, comptabilisée au 4T21; de plus, la banque a constitué des provisions pour litiges majeurs de 1,1 mrd CHF en 2021.

; ratios de fonds propres et d'endettement bénéficiant de la poursuite de la diminution des actifs pondérés en fonction des risques et de l'exposition à l'endettement

pour l'ensemble du Groupe, s'expliquant par des afflux nets de nouveaux capitaux à AM de 4,7 mrd CHF et à IWM de 2,7 mrd CHF, partiellement neutralisés par des sorties nettes de capitaux à APAC de 3,2 mrd USD (2,9 mrd CHF), qui incluent les sorties dues aux mesures de désendettement des clients et de réduction des risques, et à la SUB de 1,7 mrd CHF

ont reculé de 18% en glissement annuel, impactés par l'effet cumulé d'un appétit du risque réduit durant l'année, de conditions de négoce plus normales et du désendettement des clients

Suite au sixième remboursement de liquidités effectué mi-décembre 2021, le montant total des versements en espèces ainsi que des liquidités restantes au 31 décembre 2021 totalisait environ 72% de la VNI des fonds au 25 février 2021. En ce qui concerne les versements en espèces, les investisseurs avaient reçu environ 6,7 mrd USD au 31 décembre 2021. Nous continuons de faire des progrès importants dans les domaines non prioritaires et avons réduit l'exposition en cours des notes d'environ 90% du niveau de l'exposition au 25 février 2021. Au 31 décembre 2021, les domaines non prioritaires représentaient 0,4 mrd USD de la VNI au 25 février 2021.

L'an dernier, le Conseil d'administration a confié à Walder Wyss le mandat de réaliser une enquête externe indépendante sur les fonds Supply Chain Finance (fonds SCF). Walder Wyss a nommé Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte AG) afin de l'assister dans ce travail. Le rapport correspondant est terminé et ses conclusions ont été transmises au Conseil d'administration; le document a aussi été remis à la FINMA. Vu l'impact de cette affaire en termes de réputation pour le Credit Suisse, des mesures ont été prises à l'encontre de plusieurs personnes dans les cas où le Conseil d'administration l'a jugé approprié. En raison du processus de recouvrement en cours et de la complexité juridique de cette affaire, notre Conseil d'administration n'a pas l'intention de publier ce rapport.

0.10 franc par action pour l'exercice 2021. Ce chiffre est conforme au dividende réduit versé pour l'exercice 2020 et reflète une approche prudente en matière de distribution de capital pour une année difficile. 50% de cette distribution seront payés à partir de réserves issues d'apports en capital, seront exonérés de l'impôt anticipé suisse et ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les particuliers résidant en Suisse et détenant les actions à titre privé, et 50% seront payés à partir de réserves en bénéfice, nets de l'impôt anticipé suisse de 35%.

Comme déjà souligné au cours de notre Investor Day du 4 novembre 2021, 2022 sera une année de transition pour le Credit Suisse, étant donné que les bénéfices de notre réallocation de capital stratégique en faveur de nos activités de base ainsi que des réductions de coûts structurels pour nous permettre d'investir dans la croissance devraient largement se concrétiser à partir de 2023. Dans ce contexte, nos résultats pour 2022 devraient être négativement impactés par des charges de restructuration et par une hausse des charges liées à la rémunération par rapport à l'an passé. Nos résultats déclarés devraient aussi refléter la volatilité du cours de l'action de Allfunds Group, dont nous détenons 8,6% des titres (et dont la valeur a reculé de 204 mio. CHF à ce stade en 20225). Durant l'année 2022, nous avons l'intention d'atteindre notre objectif de libérer un montant cumulé de 3 mrd USD de capital alloué de notre Investment Bank pour le réinvestir dans la gestion de fortune et dans d'autres activités de base.

Zurich, 10 février 2022

Résultats du 4T21 - Examen de la performance

Nous avons enregistré une perte avant impôts de 1,6 mrd CHF au 4T21 en raison principalement de l'impact de la dépréciation de goodwill comptabilisée pour l'Investment Bank et APAC ainsi que des provisions pour litiges majeurs de 436 mio. CHF et de l'impact de la baisse des produits nets, due en partie à la diminution de l'appétit du risque dans toutes les divisions en 2021 et à une baisse de l'activité clientèle. Ceci s'est traduit par une perte nette distribuable aux actionnaires de 2,0 mrd CHF. Nous avons enregistré une dissolution de provisions pour pertes sur crédit de 20 mio. CHF, qui incluait une dissolution liée à une évaluation du recouvrement futur de créances en relation avec Archegos de 5 mio. CHF ainsi qu'une dissolution de 28 mio. CHF en relation avec des provisions non spécifiques pour pertes sur crédit attendues. Nos produits nets adaptés, abstraction faite d'éléments importants et d'Archegos*, de 4,4 mrd CHF, ont reculé de 18% en glissement annuel, et notre bénéfice avant impôts adapté, abstraction faite d'éléments importants et d'Archegos*, de 328 mio. CHF, a baissé de 62%; ceci s'explique en grande partie par le redimensionnement de notre appétit du risque dans l'ensemble des divisions en 2021 ainsi que par une baisse de l'activité clientèle.

La diminution de l'appétit du risque en 2021 s'est traduite dans notre Investment Bank par des réductions des actifs pondérés en fonction des risques de 1 mrd CHF7 et de l'exposition à l'endettement de 18 mrd CHF8 en glissement trimestriel. De plus, nous avons procédé à une réduction de capital9 dans l'Investment Bank de 2,0 mrd USD en 2021, ce qui représente un progrès considérable en direction de notre ambition de libérer plus de 3 mrd USD de fonds propres d'ici à fin 2022. Dans nos affaires liées à la gestion de fortune, nos actifs pondérés en fonction des risques et notre exposition à l'endettement ont diminué respectivement de 5 mrd CHF10 et de 7 mrd CHF11 en glissement trimestriel; c'est là principalement le résultat du désendettement des clients, qui reflète les conditions de marché défavorables, particulièrement en Asie.

Nos ratios de fonds propres demeurent très bons, avec un CET1 ratio de 14,4% à la fin du 4T21, stable par comparaison avec la fin du 3T21, et un CET1 leverage ratio de 4,4%, à comparer à 4,3% à la fin du 3T21. Notre ratio CET1 et notre leverage ratio ont bénéficié de la baisse des actifs pondérés en fonction des risques et de l'exposition à l'endettement.

Nos affaires liées à la gestion de fortune ont enregistré des produits nets de 3,2 mrd CHF, en hausse de 2% en glissement annuel; sur une base adaptée, abstraction faite d'éléments importants*, les produits nets ont reculé de 8% en raison d'un recul des revenus basés sur les transactions et sur la performance, en baisse de 25% en glissement annuel, qui ont été impactés par la baisse des revenus provenant de Global Trading Solutions (GTS) et par une baisse de l'activité clientèle, ainsi que par une diminution du résultat des opérations d'intérêts, en recul de 5%. Toutefois, nous avons observé un fort dynamisme dans les commissions et frais récurrents, en hausse de 6%, en phase avec la croissance de notre base d'actifs.

Notre Investment Bank a déclaré des produits nets de 1,6 mrd USD, en recul de 31% en glissement annuel, ce qui reflète notre stratégie de réduire le capital et les risques dans l'ensemble de nos activités ainsi que des conditions de négoce plus normales, en particulier à Fixed Income. Les résultats déclarés par IB incluaient une charge de 1,7 mrd USD en relation avec une dépréciation de goodwill. Les revenus de Fixed Income Sales & Trading ont reculé de 38% en glissement annuel, ce qui reflète essentiellement de moins bonnes conditions de négoce à Credit. Les revenus d'Equity Sales & Trading ont reculé de 26% en raison de la poursuite de la réduction des risques et de la sortie12 des activités de Prime Services. Les revenus de Capital Markets ont reculé de 48%, ce qui reflète un ralentissement des activités liées aux SPAC par rapport au très bon 4T20, ainsi que le moindre appétit du risque dans nos affaires Leveraged Finance. Les revenus d'Advisory ont nettement augmenté de 51% en glissement annuel, en raison d'une progression des revenus des transactions M&A réalisées. Les revenus de GTS, notre collaboration entre nos affaires IB et de gestion de fortune, ont reculé, en partie du fait de notre réduction de l'utilisation du capital et de notre appétit du risque plus conservateur en 2021, couplés avec des volumes et une volatilité inférieurs en comparaison d'un 4T20 exceptionnel.

Les charges d'exploitation du Groupe se sont établies à 6,2 mrd CHF, soit une hausse de 20% en glissement annuel, due principalement à la dépréciation de goodwill comptabilisée durant le trimestre de 1,6 mrd CHF en relation avec DLJ. Nous avons aussi constitué des provisions pour litiges de 436 mio. CHF durant le trimestre. Nos charges d'exploitation adaptées, abstraction faite d'éléments importants et d'Archegos*, ont baissé de 6%, ce qui illustre la poursuite de notre discipline en matière de coûts et est également dû à des charges de rémunération plus basses, ce qui a plus que compensé la poursuite des investissements stratégiques dans toutes nos affaires, notamment nos investissements dans notre infrastructure informatique, dans le recrutement de Relationship Managers à APAC et dans la gestion des risques et les contrôles.

Le Groupe a fait état d'actifs gérés totalisant 1600 mrd CHF à la fin du 4T21, soit une progression d'environ 7% en glissement annuel. Nous avons enregistré des afflux nets de nouveaux capitaux de 1,6 mrd CHF au 4T21, contre des afflux nets de nouveaux capitaux de 8,4 mrd CHF au 4T20 et des afflux nets de nouveaux capitaux de 5,6 mrd CHF au 3T21.

