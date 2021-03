Credit Suisse: S&P abaisse la perspective à "négative"

Zurich (awp) - Standard & Poor's a abaissé la perspective des ratings "A+/A-1" de Credit Suisse SA et de ses autres filiales ainsi que la note "BBB" de Credit Suisse Group à "négative" de "stable". Cet abaissement suit l'annonce par la banque aux deux voiles d'une possible importante perte au 1er trimestre à cause d'un défaut de paiement d'un fonds spéculatif américain.

S&P pense que les pertes potentielles cumulées en rapport avec le fonds Greensill et le fonds spéculatif américain dont la presse est unanime à dire qu'il s'agit d'Archegos Capital risquent d'être élevées et menacent de manger une partie des résultats de l'exercice 2021. La Banque devrait toutefois réaliser de robustes recettes et rester dans l'ensemble profitable, selon l'agence.

La perspective "négative" reflète le fait que le groupe pourrait enregistrer des pertes matérielles en raison de manquements du système de management des risques et de l'appétit au risque du groupe, éléments qui ne sont pas pris en compte dans les ratings actuels.

