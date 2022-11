Credit Suisse: S&P et Moody's baissent les notes pour certains engagements

Zurich (awp) - Deux agences de notation ont adapté et en partie abaissé leur note pour des engagements du groupe bancaire Credit Suisse. Ces changements interviennent après l'annonce du plan de restructuration de la banque aux deux voiles, la semaine passée.

L'agence S&P a réduit ses notes pour les engagements de Credit Suisse SA et d'autres filiales importantes du groupe à "A-/A-2" de "A/A-1", a-t-elle indiqué mardi soir. Simultanément, le rating de la société holding Credit Suisse Group a été ramenée à "BBB-" de "BBB". La perspective reste "stable".

De son côté, Moody's a abaissé sa note pour les engagements de Credit Suisse SA à "A3" de "A2" et a confirmé la note de Credit Suisse Group "Baa2". La perspectives des notes reste "négative", a précisé cette agence mardi soir.

Les deux agences soulignent dans leur communiqué les risque considérables que recèle la réalisation du plan de restructuration annoncé, notamment en raison de son ampleur et de sa complexité, a relevé Moody's. De plus, cela intervient dans une période difficile sur le plan économique et de l'environnement de marché, ce qui peut peser négativement sur les coûts de la transformation, selon S&P. Le positionnement futur de CS First Boston n'est pas encore clair, qui doit recevoir une partie de la banque d'investissement du groupe.

La semaine passée, Credit Suisse a présenté une série de mesures pour se sortir de la crise. La banque d'investissement, déficitaire, sera fortement réduite et des milliers d'emplois seront supprimés ces prochaines années. La banque va aussi procéder à une augmentation de capital à laquelle Saudi National Bank sera un important contributeur.

tp/rp