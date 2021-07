Credit Suisse Super League: le football pour tous à la nouvelle saison

La Credit Suisse Super League démarre l'exploitation des matches le week-end prochain. Les fans, les clients et les collaborateurs du Credit Suisse pourront bénéficier d'un large éventail de réductions et d'offres liées aux clubs de la première division suisse. Comme pour tout l'engagement du Credit Suisse dans le football, la promotion de la relève joue également un rôle central dans le cadre du partenariat de la Super League. En outre, le football féminin et les projets sociaux bénéficient également d'un soutien.

Tel qu'annoncé en novembre l'année dernière, le Credit Suisse renforce son engagement complet dans le football suisse par la Credit Suisse Super League. En plus des offres exclusives pour les clients, les familles et les collaborateurs, le Credit Suisse propose également des offres attrayantes concernant la ligue et les clubs pour les fans sans lien avec la banque.

De nombreuses offres et activités attrayantes

Pendant la saison, de nombreux billets pour des matches de Super League dans toutes les régions du pays seront attribués sous forme de tirages au sort. Au Credit Suisse, les fans peuvent également gagner des articles dédicacés par les dix clubs de la Super League, des rencontres («Meet-and-Greet-Events») avec des joueurs, des visites VIP exclusives de stades et bien plus encore. Les clubs proposent des formations exclusives avec les stars du football pour les enfants qui, si la chance leur sourit, peuvent même accompagner un joueur sur le terrain avant le coup d'envoi. Par ailleurs, le Credit Suisse offre de nombreux autres avantages aux clients et aux collaborateurs: par exemple, des réductions permanentes sur des billets, des articles pour fans et des retransmissions en streaming, ainsi que des expériences exclusives dans les stades les jours de matches. La majorité des offres seront disponibles directement via l'offre de Digital Banking CSX. De plus amples informations sur ces campagnes seront annoncées régulièrement, notamment via les canaux de réseaux sociaux du Credit Suisse.

Un engagement large et durable

En tant que sponsor en titre et donneur de nom de la Credit Suisse Super League, le Credit Suisse s'engage également en faveur de la diversité et de l'inclusion. Cela implique notamment de soutenir non seulement les équipes de football masculines, mais aussi les équipes féminines et les projets sociaux. La promotion de la relève jouit aussi d'une grande attention dans le cadre de l'engagement de la Credit Suisse Super League. La Credit Suisse Super League est le cadre idéal pour permettre aux futurs joueurs de la Nati d'acquérir une première pratique de jeu et une expérience initiale dans le monde du football professionnel, et elle constitue un tremplin pour les carrières internationales. Une partie de l'engagement du Credit Suisse passe par une collaboration directe avec les clubs, qui permet l'octroi de fonds pour le travail nécessaire dans les domaines mentionnés.

André Helfenstein, CEO de Credit Suisse (Suisse) SA, a déclaré: «Nous nous réjouissons du lancement de la Credit Suisse Super League. L'équipe nationale suisse nous a enchantés lors du championnat d'Europe. Ce résultat est en partie le fruit de notre soutien de longue date à la promotion de la relève et de notre partenariat avec l'Association suisse de football depuis 1993. Des matches passionnants se préparent maintenant dans la Credit Suisse Super League, où les jeunes joueurs et les futurs joueurs de l'équipe nationale A peuvent évoluer. En développant de manière ciblée notre engagement en faveur du football suisse, nous renforçons les conditions-cadres pour des prestations sportives maximales à tous les niveaux. Et nous réunissons les conditions pour de nombreux moments de football merveilleux pour la Suisse.»

L'engagement du Credit Suisse en faveur du football suisse

Depuis 1993 déjà, le Credit Suisse soutient l'Association Suisse de Football (ASF) et est partenaire principal de toutes les équipes nationales A féminines et masculines, ainsi que des équipes de la relève. Outre le football professionnel, le Credit Suisse soutient également le sport de masse, notamment avec la Credit Suisse Cup, le championnat suisse officiel de football scolaire. Depuis l'année dernière, des tournois d'eFootball sont également organisés en collaboration avec l'ASF. Le Credit Suisse dispose aussi des droits relatifs au nom du nouveau stade de football zurichois, la «Credit Suisse Arena», où se dérouleront probablement des matches de Super League et des équipes nationales suisses à partir de la saison 2024/25. Grâce à la Credit Suisse Super League, le Credit Suisse souligne son engagement en faveur du football, du sport et de la Suisse et apporte une contribution supplémentaire à la promotion du sport de haut niveau mais aussi du sport de masse.