Credit Suisse a gelé près de 18 milliards d'avoirs russes

Zurich (awp) - Credit Suisse a gelé ou bloqué des avoirs de clients russes à hauteur de 17,6 milliards de francs suisses, ce qui correspond à plus d'un tiers du total des avoirs russes recensés en Suisse (46,1 milliards).

Sur ce total, seuls 4 milliards appartiennent à des personnes visées dans la liste de sanctions du Secrétariat d'État à l'économie (Seco), alignée sur celle de l'Union européenne (UE).

Les 13,6 milliards restants concernent "des personnes sanctionnées ailleurs" indique la Sonntagszeitung, citant le cas du milliardaire Viktor Vekselberg, engagé dans plusieurs grandes entreprises industrielles helvétiques. Il peut également s'agir de capitaux appartenant à l'État russe ou à sa banque centrale, qui ne sont pas sous le coup de sanctions, mais sont gelés "de facto".

Le dominical alémanique a par ailleurs relayé les propos tenus dans le sillage de la publication des résultats calamiteux du numéro deux bancaire helvétique par Christoph Blocher, qui font écho à ceux des analystes et d'Oswald Grübel, qui avait mené à bien l'assainissement de l'établissement aux deux voiles il y a une quinzaine d'années.

"Ce n'est pas possible que l'unique stratégie consiste à se recentrer vers les activités de gestion de fortune", a pesté le tribun zurichois, comparant la déchéance de Credit Suisse à celle de feu Swissair (renflouée par les deniers publics en 2001, ndlr). Le milliardaire de Herrliberg a encore plaidé en faveur de l'ablation pure et simple de la banque d'affaires et à la suspension du versement de bonus.

buc/jh