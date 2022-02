Credit Suisse à nouveau malmené après une fin d'année calamiteuse

Zurich (awp) - L'action Credit Suisse effectuait le grand plongeon jeudi à la Bourse suisse, après la publication de ses chiffres annuels. Le quatrième trimestre s'est révélé encore pire qu'attendu pour le numéro deux bancaire helvétique, toujours empêtré dans les affaires. L'exercice 2022 restera difficile.

A 9h55, l'action Credit Suisse chutait de 5,0% à 8,788 francs suisses, dans un SMI stable (-0,01%).

Alors que Credit Suisse a publié des pertes au 4e trimestre et en 2021, la plupart des concurrents ont enregistré des résultats solides, voire records, constate Vontobel. Même les résultats ajustés des éléments exceptionnels sont plus faibles que prévu, note l'analyste Andreas Venditti, qui souligne que les marchés financiers seront désormais moins porteurs. Credit Suisse entame son "année de transition" en position de faiblesse, tranche-t-il et recommandant toujours "hold".

Malgré un avertissement sur résultats fin janvier, Credit Suisse parvient encore à décevoir, semble dire la Banque cantonale de Zurich. Impossible dans ces circonstances de recommander un investissement dans Credit Suisse. La recommandation est maintenue à "pondérer au marché".

Les chiffres apurés des effets exceptionnels sont un peu plus faibles que prévu, notamment les recettes dans la division de gestion de fortune, affirme Barclays. Les perspectives ne sont pas forcément meilleures et les coûts 2022 estimés par Credit Suisse s'avèrent plus lourds qu'attendu. La recommandation "underweight" reste de mise.

JP Morgan résume la copie rendue par le numéro deux bancaire helvétique par un mot: faible. Les analystes évoquent une "érosion de la franchise" Credit Suisse par rapport aux concurrents. La grande banque tente actuellement de préserver ses fonds propres, de se conformer aux dispositions réglementaires et n'a pas la tête à récompenser ses actionnaires.

Les prévisions de coûts et la dynamique d'afflux d'argent dans la gestion de fortune suscitent des commentaires dubitatifs de la part du géant bancaire américain, qui reconduit "underweight".

Confirmant "sector perform", la Banque royale du Canada (RBC) parle d'un résultat avant impôts conforme aux prévisions.

fr/al/jh