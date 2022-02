Credit Suisse a versé des millions de dollars malgré une alerte de conformité, selon un procès sur les drogues

Le Credit Suisse et l'un de ses anciens gestionnaires de fortune sont accusés d'avoir laissé un gang de trafiquants de cocaïne présumés blanchir des millions d'euros entre 2004 et 2008, dans le cadre du premier procès pénal d'une grande banque en Suisse.

La deuxième plus grande banque de Suisse a rejeté toutes les allégations et a déclaré que son ancien employé n'avait commis aucun acte répréhensible dans cette affaire qui a suscité un vif intérêt dans le pays, où elle est considérée comme un test pour les procureurs qui adoptent une position potentiellement plus dure à l'encontre de ses créanciers influents.

Les procureurs de l'État accusent l'ancien gestionnaire de relations, qui a quitté le Credit Suisse en 2010, d'avoir contribué à dissimuler l'origine criminelle de l'argent des clients par le biais de transactions d'une valeur de plus de 146 millions de francs suisses, dont 43 millions de francs en espèces, en partie fourrées dans des valises.

Credit Suisse conteste l'origine illégale de l'argent, a déclaré à Reuters une source au fait de sa réflexion, affirmant que l'ancien lutteur bulgare, Evelin Banev, et son entourage exploitaient des entreprises légitimes dans la construction, le crédit-bail et l'hôtellerie.

L'ancienne gestionnaire de fortune, dont l'identité ne peut être communiquée en vertu des règles suisses de protection de la vie privée, a déclaré la semaine dernière au Tribunal pénal fédéral qu'elle avait tenu la direction de la banque pleinement informée des paiements effectués sur les comptes de clients bulgares après la mort par balle de l'un des membres présumés du gang.

Lundi, l'un de ses anciens superviseurs au sein de la section Europe de l'Est de la banque, qui comptait alors plus de 150 personnes, a déclaré à la Cour que la sensibilisation des banquiers au blanchiment d'argent avait changé depuis.

"Je pense qu'à l'époque, le blanchiment d'argent en tant que crime était quelque chose de relativement nouveau", a déclaré l'ancien banquier du Credit Suisse, ajoutant : "Je ne pense pas que c'était un sujet de conversation quotidien au sein du front office, mais c'était important."

Le banquier s'est vu montrer un courriel datant de la fin août 2007 qu'il avait reçu et qui montrait que des sorties de fonds d'une valeur de 9,3 millions d'euros (10,5 millions de dollars) avaient déjà eu lieu en lien avec le gang et que 4 millions de francs suisses supplémentaires devaient être versés, quelques mois seulement après que les autorités bulgares eurent lancé une enquête criminelle sur Banev et en eurent informé le Credit Suisse.

Banev ne fait pas l'objet de poursuites en Suisse mais a été condamné en Italie pour trafic de drogue en 2017 et en Bulgarie en 2018 pour blanchiment d'argent. Il a été arrêté en septembre en Ukraine alors que des pays, dont la Bulgarie et la Roumanie, cherchaient à l'arrêter.

À Sofia, son avocat a déclaré que Banev niait toute implication dans le blanchiment d'argent par le biais de Credit Suisse.

Deux de ses associés sont inculpés dans l'affaire suisse.

APPÉTIT POUR LE RISQUE

Le Credit Suisse, qui, selon l'acte d'accusation, considérait à l'époque la Bulgarie comme un pays à haut risque, prévoit d'attirer l'attention sur les appels passés par son département de conformité aux procureurs suisses après l'arrestation temporaire de Banev en Bulgarie en avril 2007, a déclaré la source au fait de la réflexion de la banque.

Lundi, l'ancien banquier du Credit Suisse a déclaré que son souvenir des événements s'était estompé, mais que d'autres personnes au sein de la banque suisse étaient responsables de la surveillance.

"Honnêtement, je ne me souviens pas si j'ai été informé à ce sujet, il est tout à fait possible que je l'aurais été", a déclaré l'ancien responsable, ajoutant qu'il serait "très surpris" si la banque n'avait pas alerté les autorités suisses de lutte contre le blanchiment d'argent et bloqué les comptes.

"Je peux affirmer avec une certaine assurance que les membres d'organisations criminelles n'auraient pas fait partie de l'éventail de risques de la banque", a-t-il ajouté. "La source de la richesse ne provenant pas d'un milieu criminel était, si je me souviens bien, importante en 2007."

Présenté par les procureurs avec des articles de presse de l'époque, dont un titré "Le meurtre d'un homme d'affaires bulgare lié à la cocaïne espagnole", le banquier a nié les avoir vus.

Il a rappelé la culture de la banque et les critères de performance.

"Mes performances prenaient en compte le fait que les revenus stagnaient ou augmentaient. Et l'une des façons d'augmenter les revenus ou les recettes est d'apporter plus d'affaires. Aucune banque n'aime perdre des clients", a-t-il déclaré à la Cour.

(1 $ = 0,8840 euros)